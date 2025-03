Depuis plusieurs années, Apple promet une transformation radicale de Siri grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle développée en interne au sein des laboratoires de Cupertino. Pourtant, les utilisateurs devront patienter encore longtemps. La version modernisée de Siri, surnommée "LLM Siri", ne verra le jour qu'en 2027 avec iOS 20. Ce retard soulève des questions sur la capacité d'Apple à rivaliser avec des leaders comme Amazon Alexa ou ChatGPT dans un secteur où l'innovation progresse à une vitesse fulgurante.

Un retard qui inquiète les utilisateurs

Initialement prévue pour iOS 19 en 2026, la mise à jour majeure de Siri a été repoussée à plusieurs reprises. Selon Bloomberg et d'autres sources, Apple vise désormais un lancement avec iOS 20 en 2027 dans le meilleur des cas. Ce report met en lumière les difficultés rencontrées par la firme de Cupertino dans le développement d'une IA capable de rivaliser avec ses concurrents.

Actuellement, Siri repose sur deux systèmes distincts : l'un pour les commandes simples (comme régler une alarme) et l'autre pour des requêtes plus complexes. Cette architecture fragmentée ralentit considérablement le développement d'une version unifiée et performante. Comme l'explique un expert, "Apple doit d'abord résoudre des problèmes fondamentaux avant de pouvoir proposer une expérience utilisateur fluide et intuitive."

Les ambitions d'Apple avec "LLM Siri"

Le projet "LLM Siri" (Large Language Model) incarne la vision d'Apple pour son assistant vocal. L'objectif est clair : rendre Siri plus conversationnel, intuitif et capable de traiter des requêtes complexes. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie visant à rattraper des concurrents comme Alexa+ ou Google Assistant, qui ont déjà intégré des modèles linguistiques avancés.

Parmi les fonctionnalités envisagées pour "LLM Siri" , Apple évoque une meilleure compréhension contextuelle des requêtes à plusieurs niveaux, une intégration très profonde au sein des applications Apple, la possibilité d'effectuer des tâches complexes et d'anticiper les attentes de l'utilisateur.

On parle ainsi d'un assistant capable de planifier un itinéraire complet en anticipant les horaires, la réservation de billets de train ou d'avion, d'hôtels ou taxis le tout à partir d'une simple requête.

Pourquoi ce retard ?

Le retard accumulé par Apple s'explique par plusieurs facteurs à commencer par la nécessiter de refondre complètement l'infrastructure préexistante de Siri.

De plus, Apple s'est sans aucun doute trop reposée sur ses lauriers en étant le premier à lancer un assistant vocal, mais sans miser immédiatement sur l'intelligence artificielle poussée. On peut ainsi le voir aujourd'hui avec l'orientation des iPhone vers les services liés à l'iA imposant l'intégration de modèles concurrents au sein des appareils, notamment Google.

Apple souhaite également développer sa propre IA pour maintenir la main sur son écosystème. Si l'IA doit accéder aux entrailles d'iOS, pas question de laisser une solution tierce s'emparer des appareils, Apple souhaite garder le contrôle, quitte à perdre quelques années dans le développement de son propre modèle.

Les conséquences pour Apple



Ce retard pourrait avoir des répercussions importantes sur la position d'Apple dans le domaine de l'IA.

Alors que la marque met justement en avant Apple Intelligence comme un argument de vente de ses nouveaux iPhone, il devient critique pour la marque de disposer de ses propres outils. Le recours aux modèles concurrents est en quelque sorte un aveu d'échec pour Apple.

Le fait pour les utilisateurs de mettre de côté Siri devenu le mauvais élève des assistants du marché est un revers pour la marque. Cela n'empêche pas d'avoir recours à Alexa, mais la situation fait tache chez le géant à la pomme croquée.

Qu'attendre d'ici 2027 ?



En attendant la sortie complète de "LLM Siri", Apple prévoit heureusement plusieurs mises à jour intermédiaires.

Il faut s'attendre à des améliorations mineures au sein d'iOS 18.5 avec la prise en charge d'une meilleure reconnaissance contextuelle au sein de Siri.

Puis, iOS 19.0 devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA sans toutefois promettre de refonte trop profonde de Siri. Les améliorations seront donc timides, et il faudra s'attendre à voir le fossé entre Apple et les autres géants de la tech se creuser de plus en plus avant que le groupe ne soit en capacité de proposer enfin une véritable IA à même de jouer des coudes avec les ténors du marché.