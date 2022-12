Vous avez fait votre demande de passeport et, vous le savez bien, cela va être très long. Alors si vous avez prévu de partir à la dernière minute et que vous ne possédez pas cette pièce d'identité, cela risque d'être un projet qui tombe à l'eau. L'administration a décidé de créer un moteur de recherche destiné à réduire le temps d'attente pour obtenir ce fameux sésame.

Avec le COVID, les gens ont repoussé le renouvellement de leurs papiers d'identité, malheureusement, au moment des réouvertures des frontières, les demandes ont donc explosé. Il peut arriver d'attendre 50 jours pour un rendez-vous, auxquel il faut ajouter 90 jours pour récupérer ce passeport.

Après la livraison de nouveaux appareils à empreintes digitales et des recrutements de l'état, l'ANTS met maintenant en place un moteur de recherche permettant de trouver plus facilement autours de soi un endroit pour prendre rendez-vous. Ce dernier permet d'afficher dans un certain rayon (60 km) et en fonction de votre motif de rendez-vous, le nombre de personnes en attente pour avoir ses papiers et donc au final de choisir le meilleur emplacement pour réduire drastiquement le délai d'attente, c'est à dire celui ou il y a le moins de demandes en attente.

Cette année, 9 millions de personnes ont renouvelé leurs papiers et il est prévu qu'en 2023 ce chiffre monte à 14 millions soit plus d'un français sur 6.