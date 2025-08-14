La législation Online Safety Act est entrée en vigueur au Royaume-Uni fin juillet dernier. Elle impose des mesures strictes de vérification d'âge sur les plateformes diffusant du contenu pornographique. Une conséquence est un effondrement spectaculaire du trafic des sites les plus populaires en la matière.

Un effondrement du trafic sans précédent

Les données collectées par la société Similarweb, citées par la BBC et The Guardian, sont parlantes. Pornhub, le leader incontesté au Royaume-Uni, a vu son trafic quotidien chuter de 47 %. Le site est passé de 3,6 millions de visites le 24 juillet à seulement 1,9 million le 8 août. Une perte de plus d'un million de visiteurs en l'espace de deux semaines.

La tendance est identique pour ses principaux concurrents comme Xvideos qui enregistre une baisse de 47 %, tandis que c'est une baisse de 39 % pour xhamster sur la même période. Même OnlyFans n'est pas épargné, avec une fréquentation en recul de plus de 10 %.

Cette dégringolade est la conséquence directe des nouvelles obligations légales visant à empêcher les mineurs d'accéder à de tels contenus.

La riposte des internautes : VPN et sites alternatifs

Face à ces nouvelles barrières, deux phénomènes majeurs ont émergé. Le premier est une ruée vers les réseaux privés virtuels pour contourner les restrictions britanniques. Les applications de VPN ont rapidement dominé le classement des téléchargements sur l'App Store d'Apple au Royaume-Uni.

Le second effet est un report du trafic. « Comme nous l'avons vu dans de nombreuses juridictions à travers le monde, il y a souvent une baisse du trafic pour les sites conformes et une augmentation du trafic pour les sites non conformes », déclare un porte-parole de Pornhub.

Les utilisateurs se tournent vers des plateformes plus petites, moins régulées, et potentiellement plus risquées.

Une loi de protection aux effets de bord controversés

Le régulateur britannique Ofcom a validé plusieurs méthodes pour vérifier l'âge des utilisateurs telles que l'estimation faciale par selfie, la vérification via une carte de paiement ou une pièce d'identité.

L'objectif est de protéger les enfants, sachant que le texte ne se limite pas à la pornographie et cible aussi les contenus encourageant le suicide ou montrant une violence extrême. Une portée large qui a pu susciter des critiques, avec des craintes de sur-réglementation et de sur-blocage.

Le cas britannique sonne comme un aperçu de ce qui devrait se produire également en France et à l'origine de la fronde du groupe Aylo, dont des sites pornographiques ont sabordé leur accès depuis le territoire français. D'autres sites ont été mis en demeure pour ne pas avoir mis en place un dispositif robuste de vérification de l'âge.