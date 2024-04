En début de mois, le tribunal judiciaire de Paris a rendu plusieurs jugements et ordonne aux principaux FAI (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) de mettre en œuvre des mesures de blocage d'accès à leurs abonnés de plusieurs noms de domaine.

La liste est particulièrement copieuse. Elle vise des sites accusés de mettre illicitement à la disposition du public des contenus en violation du droit d'auteur, que ce soit via du streaming ou des liens de téléchargement, y compris des liens torrent.

Des plaintes avaient été déposées par des ayants droit et représentants dans le domaine de la musique et du cinéma (films et séries). Les décisions datent du 4 avril et les FAI disposent de 15 jours pour l'application du blocage pendant une durée de 18 mois.

La liste noire (... une de plus)

01Streaming

33Rapfrmp3

Atstream

Cinecomplet

Cinemay

Cinez

Coolflix

Cpasbien

Cpasfo

Cpasmal

Cpasmieux

Desfilmsvf

Dpstream

Extreme-down

Filmoflix

Flac24bitmusic

French-stream

Frenchstream

Frenchstream2

Frmovies

Gktorrent

Gocine

Hdmusic

Hdss

Hiphopde

Juststream

Kiwistreaming

Losslessalbums

Mp3

Oxtorrent

Popseries

Rutracker

Seriestreaming

Snapinsta

Streamlook

Streampourvous

Tirexo

Toncineclub

Torrent411

Torrent9

Torrentdownload

Torrentquest

Upmovies

Videofutur

Voirseries

Wat32

Wawacity

Wikiseriestreaming

Yggtorrent

Zetorrents

Zone-annuaire

Zone-telechargement

Pour certains sites concernés, les extensions de domaine sont très variées et sortent des sentiers battus en allant chercher des extensions exotiques.

Un jeu du chat et de la souris qui est bien connu en la matière, sans compter des mesures de contournement de blocage généralement simples à appliquer du côté des consommateurs de contenus illicites.