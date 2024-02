C'est la fin d'un développement on ne peut plus chaotique qui touche à son terme : Skull and Bones est sur le point de sortir et le titre s'offre une nouvelle bande-annonce ainsi qu'une béta.

Depuis hier à 3h00 du matin, il est possible de profiter de l'open beta de Skull and Bones et ce, pour tout le week-end puisque cette dernière se terminera le 11 février à minuit... Il s'agira d'une mise en bouche avant de reprendre sa progression au fil du jeu complet qui sera lancé dès le 16 février.

La bêta propose aux joueurs de progresser jusqu'au niveau d'infamie Brigand (soit Niveau 6 Rang 1). Les joueurs pourront ainsi découvrir l'île rouge et le repaire des pirates de Sainte-Anne dans les Antilles. On peut ainsi découvrir les traques de butins et contrats divers ainsi que les principales mécaniques du jeu.

La bêta ouverte est accessible directement depuis les marchés applicatifs des différentes consoles Xbox et PlayStation. Sur PC, il faudra se diriger vers l'Epic Games Store pour y accéder.