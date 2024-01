Après plusieurs années de développement et de nombreux reports, Skull and Bones sortira finalement le 16 février prochain. Et Ubisoft évoque désormais le contenu post lancement, ainsi qu'une Beta.

Ubisoft évoque ainsi :

Les joueurs embarqueront dans une aventure périlleuse, face aux légendaires Capitaines Pirates tels que Phillippe la Peste et les jumeaux Hubac. Ils devront mettre au point les meilleures stratégies pour le remporter face à chaque nouvelles menaces qui seront de plus en plus difficiles. Les nouvelles approches stratégiques, les navires et équipements saisonniers seront la clé pour sortir victorieux de l’affrontement final clôturant chaque saison. Les joueurs devront se préparer à étendre et défendre leur empire en améliorant leurs équipements grâce à des ressources de plus grande valeur, à travers de nouveaux événements mondiaux introduits chaque saison. Ils devront affronter des convois de marchands, des bateaux de guerre élites et autres ennemis naviguant dans les hautes mers. Ainsi les plus grands défis donneront accès à de plus grandes récompenses au fur et à mesure que les joueurs navigueront sur les eaux imprévisibles.

La phase Endgame de Skull and Bones conduira les joueurs à faire face à des défis bien plus dangereux, des enjeux plus élevés et des alliances transformées en rivalité. Les joueurs pourront prendre le contrôle de The Helm, un véritable géant des mers, et créer un empire de la contrebande. Les manufactures à travers l’Océan Indien pourront être saisies, les profits pourront être augmentés via une stratégie de contrôle des routes commerciales et des investissements pourront être réalisés pour améliorer toutes ces opérations. De plus, des activités comme les Vols Légendaires et les Prises de Contrôle hostiles provoqueront des retournements de situation palpitants, avec des nouvelles fonctionnalité introduites chaque saison.

Les joueurs pourront participer à des activités PvP à haut risque, Helm Wagers et des Cutthroat Cargo. En acceptant des défis et des cartes aux trésors légendaires, une cible sera alors mise sur leur tête jusqu’à l’accomplissement de leur mission. L’objectif de chacun étant d’atteindre les sommets et de renforcer sa réputation parmi les Kingpins, en gagnant des récompenses en fonction de leur classement. Chaque saison les joueurs pourront participer à des événements gratuits limités dans le temps, collaborer avec d’autres compagnons pirates, compléter des événements communautaires exclusifs et récupérer des coffres remplis de trésors. Le leaderboard se réinitialisant toutes les saisons avec de nouvelles récompenses, encourageant les joueurs à continuellement se battre pour atteindre le sommet."