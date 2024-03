Après plusieurs années d'un développement compliqué et quelques polémiques, Skull & Bones est finalement sorti sur le marché. Le titre qu'Ubisoft présente comme un quadruple A (ultra Premium) s'oriente vers la piraterie, et a été particulièrement influencé par le succès d'un jeu qui date de plus de 10 ans.

C'est en effet Assassin's Creed Black Flag qui a été le premier à proposer, chez Ubisoft, des joutes navales et des séquences de jeu exploitant l'univers de la piraterie. Le titre a été un succès pour la fraicheur qu'il a apporté tant dans la franchise que dans le secteur du jeu vidéo, si bien qu'Ubisoft a rapidement envisagé de proposer un jeu dédié à l'univers des pirates avec Skull & Bones.

Malheureusement, Skull & Bones est loin des attentes des joueurs, mais aussi des promesses et revendications ultra premium d'Ubisoft. Yves Guillemot a tenté de faire passer la pilule du jeu facturé 80€ en mettant en avant une expérience unique... Mais force est de constater que le jeu est loin du compte. La période d'essai gratuite n'a ainsi rassemblé que 850 000 joueurs, un chiffre assez faible pour une production de cette envergure.

Mais la sortie du jeu a surtout permis de relancer l'intérêt des joueurs pour Assassin's Creed Black Flag. Avant la sortie de Skull & Bones, on comptait 971 joueurs simultanés sur Black Flag sur Steam. Le jour du lancement de Skull & Bones, le chiffre passait à 3226, situation inédite pour le jeu depuis 2020.

Black Flag ne devrait pas retrouver sa popularité passée pour autant, mais il est intéressant de voir un jeu de plus de 10 ans revenir d'entre les morts à l'occasion de la sortie d'un titre qui devait, à l'origine n'être qu'un DLC pour Black Flag.