Certes, beaucoup d'éditeurs et de développeurs aimeraient s'approcher du million de joueurs pour le lancement de leurs titres, mais pour un jeu présenté comme un quadruple A (AAAA selon Yves Guillemot), les chiffres réalisés par Skull & Bones ont de quoi décevoir...

Après 7 années de développement et un budget que l'on devine assez importants au regard de la communication affichée par Ubisoft pour tenter de faire passer le titre pour un titre ultra haut de gamme, on peut dire que les scores ne sont pas au niveau des attentes...

Moins d'un million de joueurs pour la version d'essai gratuite

Car finalement, et malgré une bêta gratuite suivie d'un essai gratuit systématique, le titre a eu peine à rassembler 850 000 joueurs. Il s'agit là du total des joueurs, et puisque la bêta était ouverte, difficile de savoir quelle proportion avait ou non précommandé le titre, et mieux, quel nombre a fini par acheter le jeu à la fin de la session test.

Reste que les joueurs ont en moyenne profité du titre entre 3 et 4h par jour... Mais à 80€ le titre, pas certain que ce que le jeu propose soit assez convaincant pour transformer les essais gratuits en achats. Car le jeu n'est pas critiqué que pour son prix, mais aussi beaucoup pour son contenu, bien loin des promesses et des attentes.

Même en interne, le sujet fait débat et les avances du patron d'Yves Guillemot n'ont fait que raviver les tensions. Selon un employé ayant travaillé sur le sujet, le prix du jeu est prohibitif au regard du contenu : "Je pense qu'on sait tous qu'il s'agit d'un jeu à 30 ou 40 dollars maxi." rapporte ainsi Insider Gaming.

Le titre aurait couté pas moins de 200 millions de dollars sur 11 ans et 11 studios différents. Une facture qui aurait pu être largement réduite si le titre n'avait pas sauté de studio en studio au fil des années, avec des changements radicaux de concept, de direction créative et ses milliers de développeurs ayant travaillé, pour une grande partie, à fonds perdu...

Reste qu'Ubisoft va chercher par tous les moyens à rentabiliser son investissement.