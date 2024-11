Depuis Cap Canaveral, le premier satellite militaire britannique Skynet (Skynet-1A) avait été lancé par une fusée Delta en novembre 1969 et placé sur une orbite géostationnaire. D'une masse d'environ 500 kg et de forme cylindrique, il avait été conçu pour assurer des liaisons sécurisées avec des navires et des bases du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient.

En raison de problèmes matériels, Skynet-1A n'aurait fonctionné que pendant de l'ordre de 18 mois après sa mise en service. Faisant figure de plus vieil engin britannique encore dans l'espace, ce satellite est aujourd'hui à l'ouest de l'Amérique latine et se trouve dans un puits de gravité.

" Le satellite erre d'avant en arrière comme une bille au fond d'un bol. Malheureusement, cela le rapproche régulièrement d'autres satellites. […] Le risque est qu'il heurte quelque chose ", déclare l'ingénieur en systèmes satellitaires Stuart Eves à la BBC.

Un satellite britannique à l'accent américain

Au sujet du cas dit étrange de Skynet-1A, Stuart Eves avait déjà écrit l'année dernière un billet de blog pour The Global Network on Sustainability in Space. Ce satellite n'est pas à l'emplacement où il devrait être s'il avait simplement dérivé.

Dans le milieu des années 1970, et probablement après avoir reçu l'ordre d'allumer ses propulseurs, Skynet-1A a connu un déplacement inexpliqué. Une manœuvre pour laquelle toute trace semble avoir disparu.

Si Skynet-1A est un satellite britannique, il a néanmoins été fabriqué et en partie exploité par les États-Unis. Tant le Royaume-Uni que les États-Unis lui ont envoyé des commandes.

Une responsabilité britannique ou américaine ?

Maintenant que Skynet-1A représente un risque de collision avec d'autres satellites en orbite géostationnaire, la question du pays responsable d'éventuels dommages pourrait se poser.