" Nous sommes ravis d'annoncer que Skype est désormais sans publicité ! Notre dernière mise à jour supprime toutes les publicités des canaux Skype et de l'ensemble de la plateforme Skype, ce qui garantit une expérience utilisateur plus fluide, plus épurée et plus agréable. "

La conséquence est que des publicités ne feront plus leur apparition dans l'interface principale de Skype, pour les conversations, les canaux (chaînes) ou ailleurs. Par contre, il n'y a pas d'incidence sur l'onglet Aujourd'hui en ce qui concerne des contenus d'actualité.

À noter que l'onglet Aujourd'hui pour la navigation et l'affichage de nouveaux contenus est une option qui peut être désactivée dans les paramètres de Skype pour l'apparence.

L'IA générative a sa place dans Skype

L'annonce de Microsoft et de l'équipe Skype est faite en marge de la publication d'une build 8.125 de Skype pour les Insiders. Le retrait des publicités est justifié par des avis et des commentaires d'utilisateurs… La preuve que Microsoft peut parfois les écouter. Et pour les publicités avec Windows ?

Pour la préversion (Insiders), Microsoft indique également l'intégration de l'authentification OneAuth dans Skype pour iOS après Android, pour permettre une connexion automatique à Skype si une connexion à d'autres applications Microsoft est déjà effective. L'application Teams est citée en exemple.

Un autre point évoqué est l'inévitable IA générative. " Nous sommes ravis de vous proposer une expérience de création d'images par IA repensée sur Skype Desktop. Créez des images époustouflantes directement dans votre fenêtre de discussion avec des fonctionnalités améliorées et des modifications de design. "

Avec Copilot (et ici Designer), Microsoft tente aussi de remettre Skype au goût du jour, même si c'est un produit dans le giron du groupe qui est bien moins mis en avant que par le passé. Teams ne l'a pas encore complètement tué.