Avec l'essor des constellations de satellites en orbite basse qui placent des milliers d'objets à quelques centaines de kilomètres d'altitude avec une durée de vie courte, l'espace proche de la Terre connaît une phase d'occupation fulgurante qui commence à devenir problématique à plus d'un titre.

L'effet de saturation est craint depuis plusieurs années mais le dernier observatoire de Slingshot Aerospace suggère qu'il constitue désormais une menace à court terme pour laquelle il va falloir forcément trouver une réponse rapide.

Une gestion des satellites qui devient difficilement tenable

Son décompte indique qu'il y avait désormais un peu plus de 12 500 objets en orbite autour de la Terre fin 2023...dont 3356 sont inactifs et occupent de précieux positionnements.

En 2023, 2877 satellites ont été placés en orbite, en hausse de 14,6%, et qui ont nécessité 223 lancements (principalement en provenance des USA et de la Chine), en progression de 20% par rapport à 2022. L'immense majorité sont des satellites de communication, représentant 80% des déploiements de 2023.

SpaceX compte logiquement pour une grande part de ces déploiements via sa constellation Starlink en orbite basse, ce qui congestionne toujours plus les orbites basses mais le rapport de Slingshot suggère que la saturation est aussi en train de gagner les orbites géosynchrones, obligeant à les positionner de plus en plus près les uns des autres et à multiplier les manoeuvres de repositionnement.

Les assureurs dans un trou noir

Un autre problème émerge, selon le rapport : les assureurs peinent de plus en plus à assurer le risque spatial. S'ils ont collecté 557 millions de dollars en 2023, ils ont surtout dépensé près d'un milliard de dollars pour les pertes et dysfonctionnements de satellites, soit une perte record de 438 millions de dollars.

Le plus coûteux a concerné le satellite ViaSat-3 Americas (445 millions de dollars) suivi du satellite Inmarsat 6-F2 (348 millions de dollars). Pour la responsable générale de Slingshot Melissa Quinn, "les pertes sur le marché de l'assurance spatiale sont intenables".

Cela conduit certains assureurs à sortir du marché et ceux qui restent à demander des garanties supplémentaires pour gérer des pertes toujours plus lourdes. Il va donc falloir rapidement trouver des solutions et repenser le fonctionnement du marché aérospatial sous peine de se retrouver face à des points de blocage qui ne sont plus de lointaines menaces mais d'urgentes réalités, conclut le rapport de Slingshot.