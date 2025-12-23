Smallpdf a vu le jour en 2013 à Zurich en Suisse pour résoudre le problème du PDF, un format certes universel, mais parfois délicat à manipuler. La plateforme a évolué au fil du temps pour proposer une trentaine d'outils par le biais d'une interface web intuitive, et se décline également en application mobile sur Android et iOS.

L'une des principales frustrations rencontrées par les utilisateurs, qu'ils soient étudiants ou professionnels, concerne la taille des fichiers. Un document trop volumineux peut vite devenir une contrainte, notamment pour des envois et des prérogatives de certaines administrations.

Avec son compresseur pdf, Smallpdf permet de réduire le poids des fichiers PDF de manière rapide et efficace jusqu'à 99 %, tout en préservant une qualité de lecture optimale. De quoi faciliter le partage et l'archivage sans prise de tête, grâce à une procédure directement en ligne et par glisser-déposer sur toutes les plateformes.

Des gages en matière de sécurité

Malgré son nom, le compresseur PDF n'est pas exclusif au format PDF. Il s'accommode aussi des fichiers JPEG, PNG, DOC, XLS ou encore PPT de Microsoft Office sans perte de qualité. Ces fichiers sont alors convertis en PDF et la compression opère.

Avec de très nombreux utilisateurs ayant recours à ses services, la sécurité est une priorité absolue. Smallpdf garantit la protection des données via un chiffrement TLS 256 bits pour les transferts. La plateforme est certifiée ISO/IEC 27001 et se conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur en Europe.

Si besoin, un outil de signature électronique permet de signer des documents PDF et de demander des signatures à des tiers. La protection des documents est assurée par des options de chiffrement par mot de passe, garantissant que seules les personnes autorisées accèdent aux informations sensibles.

Une panoplie d'outils

Au-delà de la compression et de la conversion, Smallpdf permet par exemple de fusionner plusieurs rapports en un seul fichier. À l'inverse, il est possible d'extraire une page spécifique ou supprimer un doublon. Les outils de fusion et de division peuvent être de précieux alliés pour ceux qui gèrent des dossiers volumineux.

Et c'est sans compter sur les outils dédiés à l'édition : annoter, modifier le texte, rogner, biffer, numéroter des pages, voire ajouter un filigrane qui peut être bien utile pour éviter des formes d'usurpation avec certains documents.

La version gratuite de Smallpdf permet aux utilisateurs occasionnels d'effectuer un certain nombre de tâches quotidiennes. Pour les besoins plus intensifs, la version Pro (et les offres Équipe ou Entreprise) débloque un accès illimité aux outils et pour les téléchargements, la compression forte et d'autres avantages.

Avec aussi de l'IA pour Smallpdf

Une innovation récente de la plateforme réside dans l'intégration de l'IA qui fonctionne directement depuis un navigateur. Il est possible de " discuter " avec un PDF, de demander à l'IA de générer un résumé, de traduire du contenu ou même de créer des questions basées sur le texte.