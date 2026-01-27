Le téléviseur connecté KTC A25Q5 se distingue par son écran Full HD de 24,5 pouces offrant une résolution de 1920 x 1080. Grâce à sa dalle IPS et son taux de rafraîchissement de 60 Hz, l'image reste nette et fidèle sous tous les angles.

Son design ergonomique est un atout majeur puisqu'il permet une rotation à 90° et une inclinaison ajustable, s'adaptant ainsi parfaitement à votre position, que vous soyez assis ou allongé. Pesant seulement 5,5 kg et doté d'une poignée intégrée, il se transporte d'une pièce à l'autre sans effort.

Côté performance, l'appareil fonctionne sous Android 14 avec la certification Google EDLA, garantissant un accès fluide à toutes vos applications de streaming. La batterie intégrée de 5000 mAh assure une autonomie allant jusqu'à 8 heures, vous libérant ainsi des contraintes de branchement pendant un bon moment.

Le téléviseur intègre un système audio immersif composé de quatre haut-parleurs et d'une caméra haute définition de 8 MP pour vos appels vidéo. L'écran tactile 10 points et la technologie de réduction de lumière bleue assurent enfin une utilisation intuitive et confortable pour les yeux.

Jusqu’au 9 février, profitez de l’offre de lancement sur Amazon : utilisez le coupon de 50 € sur la page pour faire tomber le prix du téléviseur connecté portable KTC A25Q5 à seulement 399,99 € au lieu de 449,99 €, puis bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5 % avec notre code exclusif GNTA25Q5.