Tout comme Samsung qui n'adopte pas systématiquement Google TV pour animer ses téléviseurs connectés, son principal concurrent LG adopte plus facilement webOS comme système.

Mais mauvaise nouvelle, des chercheurs en sécurité viennent de révéler avoir découvert des failles de sécurité majeures au sein de plusieurs versions de webOS et qui concernent les versions 4 à 7, soit potentiellement des millions d'appareils à travers le monde.

Ces failles sont jugées critiques en cela qu'elles permettraient à des pirates informatiques d'opérer du contrôle à distance des téléviseurs. Et il ne s'agirait pas de couper le son ou de changer simplement de chaine pour gâcher la vie des utilisateurs, mais surtout d'exploiter le téléviseur comme un point d'entrée vers le réseau local auquel il est connecté. En clair, c'est tout le réseau local qui est menacé par ce jeu de failles.

Heureusement, LG a rapidement réagi et déployé différents patchs de sécurité. Le dernier date du 22 mars 2024 et tous les appareils concernés, même les plus anciens peuvent accéder à un correctif de webOS.