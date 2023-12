Spécialisé dans les smartphones incassables destinés surtout aux baroudeurs, DOOGEE a récemment lancé le Smini et le N50 Pro, deux modèles offrant entre autres de belles performances pour la photographie en extérieur.

Commençons avec le DOOGEE Smini.

Compact et léger, le Smini tient dans la paume de la main et peut être facilement placé dans une petite poche. Il est doté d'un écran IPS QHD de 4,5 pouces (480 x 1170 px) avec 16,7 millions de couleurs et est certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H, le rendant résistant à l'eau, à la poussière et aux chutes.

Il est également doté d'un petit écran arrière qui vous permet de vérifier en un clin d'œil les informations basiques comme le niveau de batterie ou de chargement, l'heure, la date, la température et l'humidité.

Un bouton personnalisable vous permet un accès rapide aux applications les plus utilisées.

Le smartphone embarque un puissant processeur Helio G99 octa-core à 2,2 GHz, et on peut compter sur pas moins de 15 Go de RAM et 256 Go de ROM extensible jusqu'à 2 To.

Il est équipé d'une double caméra IA de 50 MP en capteur principal pour de splendides portraits et paysages, 2 MP pour le capteur macro ainsi qu'une caméra avant de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo. Une caméra sous-marine est également disponible.

On trouve une batterie de 3000 mAh avec charge rapide 18 W et le Smini prend en charge deux cartes SIM 4G, le WiFi bi-bande, Google Pay ainsi que les systèmes de navigation principaux (GPS, Glonass, Galileo, Beidou et AGPS).

Le smartphone DOOGEE Smini est au prix de 226,49 € avec le code TBN5POPK au lieu de 269,99 €, soit une remise de 16% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Continuons avec le DOOGEE N50 Pro.

Ultra léger (187 g) et élégant, il offre un écran HFD+ de 6,52 pouces avec 16,7 millions de couleurs et un audio clair pour vos musiques et vidéos.

Il embarque un puissant processeur octa-core accompagné de 20 Go de RAM pour une grande fluidité, et on peut compter sur 256 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To.

Le N50 dispose d'une caméra avant de 8 MP ainsi que d'une double caméra Samsung comprenant un capteur principal de 50 MP avec IA qui permet de saisir des détails avec une impressionnante clarté, et un capteur macro de 2 MP.

On trouve ici une batterie de 4200 mAh avec charge rapide 18 W et le smartphone prend en charge aussi deux cartes SIM 4G, le WiFi bi-bande 2,4G / 5G et des systèmes de navigation précis.

Le smartphone DOOGEE N50 Pro est en promotion à 132,99 € avec le code AOZ4C9PC au lieu de 169,99 €, soit 21% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.