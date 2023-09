Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de 3 produits affichant des remises dans divers rayons. Que vous ayez besoin d'une station météo, d'un smartphone ou encore d'un PC portable, vous saurez vous satisfaire de ces articles.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est doté d'un écran de 6,3" OLED FHD+. Il est propulsé par un processeur Google Tensor T2 couplé à 128 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de capturer vos meilleurs moments, sachant que ce dernier est reconnu pour l'extrême qualité de ses photos. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Initialement affiché à 649 euros, le Google Pixel 7 en version 128 Go est dès maintenant disponible en promotion à 469 euros chez la Fnac. Si vous êtes adhérents, vous pouvez même cumuler 40 euros offerts sur votre compte fidélité avec le code promo RENTREE.





Continuons avec la station météo Bresser. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis par radio à une base de 14 cm de diagonale (5,5") qui possède un éclairage LED, en monochromatique. Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser est proposée à 69 € au lieu de 129 € soit 47% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Enchainons avec le PC portable HP Victus 16-S0040NF. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16,1" FHD IPS 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 7840HS, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 ainsi que 16 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-S0040NF est vendu 1299,99 € au lieu de 1799,99 € soit 27% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





