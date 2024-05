Commençons avec le pack Google Pixel 8 Pro 5G 256 Go Noir + écouteurs sans fil Pixel Buds Pro.

Le smartphone est doté d'un écran Super Actua de 6,7 pouces, conçu pour préserver la qualité des images HDR même lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil (jusqu'à 1 600 nits en mode HDR). Il utilise la technologie LTPO OLED offrant une densité de pixels de 489 ppp et peut atteindre jusqu'à 120 Hz.

Il offre une résolution de 1 344 x 2 992 pixels et est protégé par le verre Corning Gorilla Victus.

Alimenté par le processeur Google Tensor G3 et le coprocesseur de sécurité Titan M2, le Pixel 8 Pro offre une sécurité multicouche ainsi que des mises à jour du système d'exploitation et de sécurité garanties pendant sept ans.

Côté photo, le smartphone est équipé de plusieurs capteurs offrant des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement vidéo en 4K, des modes de capture spéciaux comme l'astrophotographie, et des fonctionnalités de retouche et de stabilisation vidéo.

Il intègre également 12 Go de RAM LPDDR5X et prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et le GNSS double bande.

Le pack Google Pixel 8 Pro 5G 256 Go Noir + écouteurs sans fil Pixel Buds Pro est proposé à 829 € au lieu de 1 329 €, soit une remise de 38 % sur la Fnac. Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 1 159 € pour le smartphone et 229 € pour les écouteurs. La livraison est gratuite.



Voici d'autres smartphones en promotion pour les French Days :



Jetez aussi un œil à nos bons plans Fnac / Darty pour les French Days ou encore à notre dernier article consacré aux French Days AliExpress !