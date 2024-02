Commençons par le smartphone HONOR 90 512 Go 5G.

Il est doté d'un écran flottant Quad-curved AMOLED de 6,7 pouces d'une résolution de 2664 × 1200 avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Il embarque un processeur Snapdragon 7 Gen 1 à 8 cœurs et un GPU Adreno 644.

On trouve 12 Go de RAM et 512 Go pour le stockage.

Le HONOR 90 est équipé d'une caméra principale ultra-claire de 200MP et d'une caméra frontale de 50MP et propose la Supercharge HONOR 66W.

Le HONOR 90 512 Go 5G est proposé en ce moment à 326,27 € sur AliExpress, tandis que son prix officiel est de 499,90 €. La livraison est gratuite.







Passons au OnePlus Nord N20 SE 128 Go.

Il est doté d'un écran LCD HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Le smartphone est équipé d'un processeur MediaTek Helio G35 avec 8 cœurs et une fréquence maximale de 2,3 GHz.

On peut compter sur 4 Go de RAM et 128 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSDXC.

Le N20 SE intègre une caméra principale de 50MP et une caméra frontale de 8MP, ainsi qu'un système de charge rapide 33W SUPERVOOC.

Le OnePlus Nord N20 SE 128 Go est en promotion à 95 € au lieu de 155,71 €, soit 38% de remise sur AliExpress. Livraison gratuite en 3 jours.







Enfin, terminons avec le POCO C65 128 Go.

Il est équipé d'un écran LCD HD+ de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et un verre Corning Gorilla Glass.

Son processeur est un MediaTek Helio G85 avec 8 cœurs, et on trouve 6 Go de RAM et 128 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To.

Une caméra principale de 50MP et une caméra frontale de 8MP sont intégrées.

Le smartphone offre également une charge rapide 18W (adaptateur 10W dans la boîte).

Le POCO C65 128 Go est en réduction à 103 € au lieu de 148,75 €, soit une remise de 30% sur AliExpress. Livraison gratuite sous 3 jours.







