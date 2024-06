Selon le cabinet d'analyse Canalys, le marché européen des smartphones a retrouvé le chemin de la croissance au premier trimestre 2024. Elle a été de 2 % sur un an, pour un total de 33,1 millions d'unités expédiées.

La croissance est attribuée à une amélioration des conditions macroéconomiques et au début d'un cycle de renouvellement des smartphones Android achetés pendant la pandémie.

Samsung est leader avec une part de marché estimée à 37 % et profite du succès rencontré par la série Galaxy S24, en plus du renouvellement d'appareils d'entrée de gamme de sa série A. La deuxième place est occupée par Apple et son iPhone avec 22 %. Le podium est complété par Xiaomi pour une part de marché de 16 %. Suivent Motorola à 6 % et Honor à 3 %.

Un record sur le haut de gamme

Représentant 32 % des expéditions, Canalys note que la part des smartphones haut de gamme (800 $ et plus) a atteint un niveau record pour un premier trimestre. La série Galaxy S de Samsung a logiquement apporté sa pierre à l'édifice. Elle totalise 4,3 millions d'unités, en hausse de 58 % sur un an.

Reste que l'iPhone 15 Pro Max (2,6 millions d'unités livrées) et l'iPhone 15 Pro (1,6 million) sont devant le Galaxy S24 Ultra (1,6 million) pour le podium des smartphones au premier trimestre en Europe.

Le classement est complété par le Galaxy A15 (1,6 million), l'iPhone 15 (1,4 million) et le Redmi 13C (1,2 million) qui apporte un peu de diversité entre Samsung et Apple, mais quitte le haut de gamme. Xiaomi place en outre le Redmi Note 13 4G (1,1 million) en neuvième position.

Une demande modeste anticipée

Pour l'ensemble de l'année 2024, Canalys prévoit que la croissance du marché européen des smartphones sera de seulement 1 %.