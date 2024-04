Commençons avec le OnePlus 10T 128 Go 5G.

Il est doté d'un écran FHD+ 6,7" 120 Hz avec un HDR10+ toujours activé et une compatibilité couleurs 10 bits.

Il inclut la technologie de charge ultra-rapide 150 W SUPERVOOC Endurance Edition, avec un algorithme d'intelligence artificielle qui s'adapte à votre programme de charge personnel.

La puce Snapdragon 8+ Gen 1 propose des performances de pointe avec une vitesse d'IA accrue.

Le système triple caméra 50MP avec capteur IMX766 haut de gamme et OIS offre une clarté et une stabilité exceptionnelles.

Les 16 Go de RAM et la fonction Always Alive permettent d'exécuter jusqu'à 30 applications en arrière-plan sans aucun ralentissement.



Le moteur de jeu HyperBoost intègre un stabilisateur d'image et le contrôle de charge GPU (GLC).

À noter qu'il s'agit bien d'une version globale mais que le chargeur est au format américain livré avec un adaptateur.

Le OnePlus 10T 128 Go 5G est au prix de 270 € avec le code CDFR30 sur AliExpress avec la livraison gratuite de France. Il avait été lancé à 729 €.







Passons à l'écran PC gaming KTC H32S17.

Cet écran FHD 32 pouces est doté d'une dalle incurvée 1500R 8 bits 99% sRGB pouvant afficher 16,7 millions de couleurs. Il est sans scintillement et est conçu avec un mode à faible lumière bleue.

Il offre un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms, et est compatible avec FreeSync et G-Sync.

L'écran propose des modes prédéfinis, notamment FPS, RTS et RAC ou encore des fonctionnalités de jeu améliorées telles que Timer et Sniper Sight.

Il est livré avec un support réglable ainsi qu'un support VESA.

L'écran PC gaming KTC H32S17 est en promotion à 209,99 € avec le code NNNFR32S17 sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.



Enfin, terminons avec l'aspirateur robot laveur ILIFE T20S.

Il développe une puissance d'aspiration allant jusqu'à 5KPa, pour nettoyer en profondeur aussi bien les sols durs que les tapis.

Grâce à la navigation laser LiDAR, le T20s obtient une cartographie 2 fois plus rapide pour une couverture plus élevée afin de créer l'itinéraire de nettoyage idéal. L'appareil peut stocker plusieurs cartes, ce qui le rend adaptable aux maisons à plusieurs étages.

Doté d'un sac à poussière d'une capacité de 3,5 L, il utilise une technologie de collecte de poussière par cyclone avec une puissance d'aspiration jusqu'à 20KPa. La station vide automatiquement la poubelle du robot en seulement 20 secondes après le nettoyage, prévenant ainsi les obstructions. Cette fonctionnalité permet de gérer jusqu'à 70 jours d'accumulation de poussière et de débris.

L'aspirateur présente un réservoir hybride de poussière et d'eau, permettant d'aspirer et de nettoyer simultanément pour un nettoyage complet.

Grâce à l'application et à la commande vocale, établissez des murs virtuels, planifiez les nettoyages, adaptez la puissance d'aspiration et le débit d'eau tout en suivant la progression du robot.

L'aspirateur robot laveur ILIFE T20S est au prix de 259,99 € avec le code NNNFRIT20S sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.



