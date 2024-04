Commençons avec le OnePlus Nord N20 SE 128 Go - Vert.

Il possède un écran LCD HD+ de 6,56 pouces accompagné d'un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Le smartphone embarque un processeur MediaTek Helio G35 équipé de 8 cœurs et fonctionnant à une vitesse maximale de 2,3 GHz.

Il bénéficie de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To via une carte microSDXC.

Le N20 SE est équipé d'une caméra principale de 50MP avec IA et d'une caméra frontale de 8MP, ainsi que d'un système de charge rapide 33W SUPERVOOC.

Le OnePlus Nord N20 SE 128 Go - Vert est à 97 € avec le code ODFW08 au lieu de 150 € sur AliExpress avec la livraison gratuite de France.





Passons aux Redmi Buds 4 - Blanc.

Ils offrent une réduction active du bruit hybride de 35 dB qui isole efficacement les bruits extérieurs. Avec trois options de niveau ANC et un mode ANC adaptatif, les écouteurs analysent votre environnement pour choisir le niveau idéal.

La réduction du bruit par IA assure des appels téléphoniques ultra clairs, tandis que le mode transparent double facilite la communication lorsque vous portez vos écouteurs.

Dotés d'une unité de pilote dynamique de 10 mm et d'un diaphragme ultra-fin de 0,006 mm, ils offrent des voix plus riches et des basses retentissantes.

Les écouteurs assurent jusqu'à 30 heures d'autonomie avec l'étui et jusqu'à 6 heures avec une seule charge.

Les Redmi Buds 4 - Blanc sont à 39,99 € au lieu de 69,99 € sur le site officiel Xiaomi. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez bénéficier d'un coupon supplémentaire de -5 €.

Enfin, terminons avec le OnePlus 11 5G 256 Go - Vert.

Il est équipé d'un écran 2K Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces LTPO, capable de passer dynamiquement de 1 Hz à 120 Hz, avec la prise en charge de Dolby Vision HDR et HDR10+.

Le smartphone intègre la 3ème génération d'appareil photo Hasselblad pour mobile, comprenant un objectif principal de 50MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), un ultra grand angle de 48MP, un téléobjectif portrait de 32MP, et une assistance matérielle pour une calibration naturelle des couleurs.

Alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, il est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X avec prise en charge du ray-tracing. La technologie RAM-Vita compresse intelligemment les applications et optimise celles fréquemment utilisées, permettant ainsi de réduire la taille de la mémoire.

Le OnePlus 11 est également doté de 2 haut-parleurs Dolby Atmos et est livré avec un chargeur SUPERVOOC 100 W.



Le OnePlus 11 5G 256 Go - Vert est à 549 € avec le code ODFW50 sur AliExpress avec la livraison de France offerte. Son prix officiel est 919 €.







