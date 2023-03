Avis aux amateurs de plein air ou de sports extrêmes qui ont besoin d'un smartphone renforcé, durable et performant, nous avons trouvé ce qu'il vous faut. Que vous soyez plutôt musicien dans l'âme ou que vous aimiez vivre la nuit, vous y trouverez aussi votre compte !

Le WP22 d'OUKITEL : pour les fans de musique !

Ce smartphone robuste OUKITEL WP22 dispose du plus grand et du plus puissant haut-parleur multimédia sur le marché, avec une enceinte de 4 W atteignant des volumes allant jusqu'à 125 dB (casque antibruit conseillé LOL). Une telle efficacité est préconisée dans les environnements bruyants tels que les chantiers de construction ou dans un véhicule en mouvement. Le WP22 inclut également une radio FM vous permettant d'écouter votre station préférée sans écouteurs.

Le WP22 est équipé d'une grosse batterie de 10 000 mAh, offrant une autonomie allant jusqu'à 1250 heures ou 52 jours en mode veille et 2 à 5 jours en utilisation normale. Le smartphone prend également en charge la recharge inversée, permettant aux utilisateurs de l'utiliser comme une powerbank afin de recharger n'importe quel autre appareil en USB.

Équipé du dernier système d'exploitation Android 13, d'un processeur octa-core MediaTek P90, de 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go de stockage interne (ROM), le WP22 est l'un des smartphones solides avec le plus de puissance du marché. En clair, ça ne rame pas, quelle que soit l'appli, streaming, jeux, etc… Et ce, sur un écran de 6,58".

Vous pourrez capturer des images et des vidéos de qualité avec la triple caméra arrière et la caméra frontale de 16 MP. La caméra principale Sony IMX582 de 48 MP enregistre des vidéos en 4K et possède un autofocus de bonne manufacture, ce qui rend l'appareil parfait pour les amateurs de sports de plein air. La caméra de vision nocturne de 20 MP vous permet de prendre des photos monochromatiques (noir et blanc) en haute définition, tandis que la microcaméra de 2 MP capture des images macro avec un niveau de détail plus qu'acceptable.

Le OUKITEL WP21 Ultra : le téléphone des oiseaux de nuit !

Ce mobile est équipé d'un processeur MediaTek G99 octa-core, de 12 Go de mémoire vive (RAM) et d'Android 12. Avec 256 Go de stockage interne et jusqu'à 2 To de stockage additionnel (via une carte micro-SD), il vous octroie suffisamment d'espace pour tous vos fichiers et applications. L'écran FHD+ de 6,78" affiche une définition de 2460 × 1080 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

En supplément des caractéristiques du WP22, le smartphone OUKITEL WP21 Ultra possède une caméra thermique. Ce capteur de température est l'un de ses principaux atouts. En plus d'une définition de 256×192 px à 25 images par seconde, elle est équipée d'un capteur de lumière de 5 MP afin de fournir des images thermiques claires et nettes, même dans l'obscurité totale, dans le brouillard et sous la pluie. Elle peut détecter avec précision la température des objets allant de -10°C à +550°C, ce qui en fait l'outil idéal pour le dépannage d'équipements, le diagnostic de bâtiments et la maintenance préventive. Il possède également un mode thermomètre qui peut vous permettre de détecter si quelqu'un a de la fièvre.

La batterie de 9 800 mAh de ce téléphone offre une très bonne autonomie, avec une charge rapide de 66W. Vous pourrez recharger votre appareil en seulement 25 minutes pour en profiter une journée entière. Ce smartphone étanche peut résister à des chutes de 1,50 mètre et peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1,50 mètre pendant 30 minutes sans subir aucun dommage, avec des certifications IP68 étanche, IP69K anti-poussière et MIL-STD-810H.

Prix et disponibilité

Le lancement mondial des smartphones OUKITEL WP22 et WP21 Ultra ne durera que sept jours, entre le 20 et le 26 mars. Pour l'occasion, ces nouveaux appareils peuvent être achetés avec une remise importante sur AliExpress, mais attention, premier arrivé, premier servi.

Le OUKITEL WP22 est annoncé au prix officiel de 499,99 $ (environ 467 €), mais dans le cadre du 13e anniversaire d'AliExpress, vous pourrez actuellement le trouver dans la boutique officielle d'OUKITEL au prix réduit de 238,94 € avec le cumul du code AEFR13 et d'un coupon vendeur.

Le OUKITEL WP21 Ultra, quant à lui, est annoncé au prix officiel de 999,99 $ (environ 934 €), mais, toujours pour le 13e anniversaire d'AliExpress, vous l'obtiendrez dans la boutique officielle d'OUKITEL au prix réduit de 421,94 € avec le code AEFR55 et un coupon vendeur.