Tout comme Samsung avec son Galaxy Fold et d'autres constructeurs, Google s'apprête à lancer un nouveau smartphone orienté vers l'ultra haut de gamme avec son Pixel Fold.

Comme son nom l'indique, il s'agira d'un smartphone doté d'un écran pliable qui devrait permettre de passer simplement d'un format smartphone à un format tablette. Evan Blass, insider réputé, nous livre ainsi les premiers clichés officiels du smartphone très attendu.

Des clichés officiels en attendant l'annonce

Le terminal de Google se dévoile ainsi et confirme nombre de rumeurs. La première est qu'il s'agira bien d'un smartphone que l'on ouvrira comme un livre et non au format clamshell. L'écran déplié devrait proposer une diagonale de 7,6 pouces et il sera surmonté de bordures assez épaisses laissant suffisamment de place pour y intégrer des capteurs photo pour les selfies.

L'écran secondaire sur la face avant de l'appareil sera quasiment plein format avec 5,8 pouces et devrait se montrer assez confortable en usage simple. Il permettra un usage de l'appareil sans avoir à le déplier systématiquement.

Coté design, on reprend les codes du Pixel 7 afin de proposer une gamme de produits cohérente, jusque dans la disposition du bloc photo et de son épais bandeau métallique. Il sera doté de trois capteurs photo.

Il faudra désormais attendre la conférence Google I/O pour en apprendre davantage, soit le 10 mai prochain. Quant à la sortie du Pixel Fold, il faudra patienter jusqu'au 27 juin.