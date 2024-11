AliExpress célèbre le Singles' Day, son plus grand événement de l'année jusqu'au 18 novembre à 23h59. Également appelé Double Eleven (11.11), le Singles' Day, ou fête des célibataires, a été lancé en Chine en 2009 comme équivalent au Black Friday. Initialement destiné aux consommateurs chinois, cet événement est devenu l'un des plus grands festivals de shopping à l'échelle mondiale.

À cette occasion, AliExpress propose des réductions exceptionnelles pouvant atteindre jusqu'à -80 %, et si vous utilisez l'application AliExpress, vous pouvez également remporter des prix et des codes promo surprises en secouant votre téléphone avec l'application ouverte, et ce jusqu'au 3 décembre.

Les codes promo suivants sont également disponibles :

3 € de remise dès 19 € d'achat : 11FR03

5 € de remise dès 39 € d'achat : 11FR005

12 € de remise dès 89 € d'achat : 11FR012

25 € de remise dès 169 € d'achat : 11FR025

40 € de remise dès 269 € d'achat : 11FR040

60 € de remise dès 359 € d'achat : 11FR060

Notez que ces codes sont en quantité limitée, alors n'hésitez pas à en tester plusieurs si l'un d'eux ne fonctionne plus.

Voici une nouvelle sélection d'offres intéressantes pour ce deuxième jour du 11.11.

TOP 20 des meilleures offres du Singles' Day AliExpress

Et pour vous guider parmi toutes les offres du Singles' Day, voici une sélection de liens utiles :