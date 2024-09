Commençons cette sélection par le smartphone POCO F6 Pro 12/512 Go qui est affiché à 549,90 € sur le site officiel de Xiaomi, et que vous pourrez obtenir pour seulement 426 € ! (la version 12/256 Go est à 393 €).

Ce dernier possède un écran Flow AMOLED QHD+ 120Hz pour une luminosité maximale de 4 000 nits et une gradation PWM à 3840 Hz.

Il intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4 nm et une architecture à huit cœurs 1+4+3 pour des performances top niveau.

Le F6 Pro dispose d'une triple caméra de 50 MP avec un capteur Light Fusion 800, offrant une large plage dynamique et une stabilisation optique, ainsi qu'un mode rafale 2.0 et un nouvel algorithme pour les photos Ultra Night.

Il gère la charge rapide 120 W pour une charge complète en seulement 19 minutes, et il est disponible en deux versions avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage.

AliExpress propose le POCO F6 Pro 12 / 512 Go à 426 € au lieu de 549,90 € prix officiel (la version 256 Go de stockage étant à 393 €).

Passons ensuite aux écouteurs Xiaomi Redmi Buds 5 Pro qui proposent des doubles transducteurs de 10 et 11 mm avec prise en charge du LDHC 5.0 et du Hi-Res Audio Wireless, idéal pour proposer la lecture de fichiers allant de 128 à 1000 kbps ainsi qu'en haute définition jusqu'en 24 bits à 192 kHz. Ils supportent également Hyperconnect ainsi que le Bluetooth LE Audio avec une latence de seulement 49 ms.

Vous trouverez une réduction de bruit active avec trois microphones par écouteur pour une réduction de jusqu'à 52 dB et une analyse du bruit ambiant au rythme de 4000 écoutes par seconde pour un ajustement parfait du signal.

Les écouteurs disposent du contrôle tactile, d'une autonomie de 10 heures en lecture avec réduction de bruit et jusqu'à 38 h grâce au boitier de recharge et sans ANC.

Vous trouverez chez Cdiscount les superbes écouteurs Xiaomi Redmi Buds 5 Pro au tout petit prix de seulement 69,90 € au lieu de 99,99 €.



Terminons enfin avec la trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max affichée à seulement 499 € au lieu de 799 € à sa sortie.

Cette trottinette électrique allie une grande autonomie de jusqu'à 65 km et une forte puissance avec son moteur de 350 W, le tout dans un format pliable.

Vous trouverez la trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max au petit prix de 499 € chez Boulanger.