On commence tout d'abord avec le smartphone POCO F6 Pro - 12 / 512 Go.

Il est équipé d'un écran Flow AMOLED QHD+ 120Hz, offrant une luminosité maximale de 4 000 nits et une gradation PWM à 3840 Hz.

Propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, doté de la technologie de traitement avancée de 4 nm de TSMC et d'une architecture à huit cœurs 1+4+3, il permet de gérer facilement des jeux exigeants tout en offrant un multitâche fluide et une meilleure efficacité énergétique.

Pour les photos, le F6 Pro propose une triple caméra de 50 MP avec un capteur Light Fusion 800, offrant une large plage dynamique et une stabilisation optique, ainsi qu'un mode rafale 2.0 et un nouvel algorithme pour les photos Ultra Night.

L'HyperCharge adaptative de 120 W assure une charge complète en seulement 19 minutes et le F6 Pro comprend également 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage.

Retrouvez le POCO F6 Pro modèle 12 / 512 Go en promotion sur le site officiel Xiaomi à 519,90 € au lieu de 631,90 € avec la réduction + le coupon de -60 € valable seulement jusqu'au 4 août 22h.





Voici quelques autres articles Xiaomi à prix réduit pour la Holiday Week :

Smartphones

Petit électroménager

Humidificateur Xiaomi 2 Lite à 29,99 € + coupon de -5 € uniquement pour les nouveaux clients (capacité d'humidification 300 ml/h, technologie antibactérienne à base d'ion d'argent, capacité 4 L, brume rotative à 360°...)





(capacité d'humidification 300 ml/h, technologie antibactérienne à base d'ion d'argent, capacité 4 L, brume rotative à 360°...) Friteuse sans huile connectée Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L à 89 € + coupon de -15 € uniquement pour les nouveaux clients (cuisson uniforme, contrôle intelligent, planification 24h, accès aux recettes Cloud, maintien au chaud, fonction de dégraissage à haute température...)





(cuisson uniforme, contrôle intelligent, planification 24h, accès aux recettes Cloud, maintien au chaud, fonction de dégraissage à haute température...) Aspirateur robot laveur Xiaomi S10+ à 199,99 € + coupon de -5 € uniquement pour les nouveaux clients (4KPa, lavage sous pression avec humidité constante, navigation 3D et laser LDS, réservoir d'eau grande capacité à commande électronique, détection des bords de tapis...)

Montres connectées

Xiaomi Smart Band 8 à 34,99 € + coupon de -5 € uniquement pour les nouveaux clients (1,62" AMOLED 60Hz, autonomie jusqu'à 16 jours en mode standard et 6 jours en AOD, +150 modes sport, score de vitalité, parcours de course embarqués, surveillance du stress, de la SpO2, surveillance en temps réel pour la marche / course / vélo...)





(1,62" AMOLED 60Hz, autonomie jusqu'à 16 jours en mode standard et 6 jours en AOD, +150 modes sport, score de vitalité, parcours de course embarqués, surveillance du stress, de la SpO2, surveillance en temps réel pour la marche / course / vélo...) Redmi Watch 3 Active à 39,99 € + coupon de -5 € uniquement pour les nouveaux clients (1,83" LCD, verre incurvé 2,5D, +100 modes sport, appels Bluetooth, jusqu'à 12 jours d'autonomie, suivi complet de la santé dont SpO2, étanche 50m...)

Retrouvez toutes les offres sur la page consacrée à la Holiday Week Xiaomi.