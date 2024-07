On commence avec le realme 12 Pro+ 256 Go.

Il est doté d'un écran incurvé de 6,7 pouces AMOLED FHD+ à 120 Hz, offrant une qualité de visionnage exceptionnelle avec la technologie Pro-XDR et une protection de la vision grâce à la gradation PWM de 2 160 Hz et une luminosité maximale locale de 950 nits.

Le Realme 12 Pro+ permet de capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle grâce à son système de triple caméra. L'appareil photo principal de 50 MP avec OIS et capteur Sony IMX890 capture des images nettes et détaillées même en basse lumière. L'appareil photo périscope de 64 MP offre un zoom optique 3x et un zoom numérique allant jusqu'à 120x, tandis que l'ultra grand-angle de 8 MP permet de capturer de vastes paysages avec facilité.

Le chipset Snapdragon 7s Gen 2 5G en 4 nm assure puissance et consommation d'énergie réduite et le smartphone supporte la charge rapide SUPERVOOC de 67 W.

L'étanchéité IP65 garantit une protection contre la poussière et les projections d'eau et on trouve également un double haut-parleur Dolby Atmos, un dispositif haptique pour une expérience tactile améliorée ainsi qu'un système de refroidissement avec chambre à vapeur 3D.

Le realme 12 Pro+ 256 Go en bleu marine est en promotion à 339,99 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 32 % sur Amazon Il est également disponible au même prix en beige.







On passe maintenant à l'aspirateur robot Roomba Combo Essential.

Il aspire et lave simultanément et propose trois niveaux d'eau pour le lavage des sols et trois niveaux de puissance d'aspiration. Pour passer en mode lavage, il suffit simplement d'insérer le bac dédié dans l'appareil.

Son système de nettoyage en 4 étapes comprend une aspiration puissante, une brosse en caoutchouc, une brosse souple en V, une brosse latérale rotative pour les coins et le long des bords et une lingette pour des sols propres et brillants.

Le robot est équipé d'un bac à poussière de 400 ml, d'un réservoir de 200 ml, d'un filtre de haute efficacité et d'une batterie Li-ion de 2 600 mAh.

Son design fin ainsi que ses capteurs de navigation lui permettent de se glisser facilement sous et autour des meubles, sans tomber dans les escaliers.

Grâce à iRobot OS, l'appareil peut démarrer le nettoyage automatiquement quand vous quittez la maison et l'arrêter à votre retour.

Le robot est compatible avec Alexa, Siri et l’Assistant Google et l'application iRobot Home vous permet de contrôler facilement l'appareil avec le tableau de bord, les programmes de nettoyage, les rapports Clean Map et les intégrations Smart Home intuitives.

L'aspirateur robot Roomba Combo Essential est en ce moment à 179 € au lieu de 199 €, soit une remise de 10 % sur Darty avec livraison offerte. Le site officiel iRobot indique un prix de base de 299 €.

On termine maintenant avec le PC portable gaming HP Victus 16-s0019nf.

Il est équipé d'un écran de 16,1 pouces IPS FHD à 144 Hz anti-reflet pour une expérience de jeu fluide.

Le PC embarque un processeur Ryzen 7-7840HS ainsi qu'une carte RTX 4070 avec 8 Go de VRAM pour des performances graphiques de qualité.

On trouve également 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go.

Le Victus 16 prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3.

Le PC portable gaming HP Victus 16-s0019nf est proposé à 1 249,99 € en ce moment sur Cdiscount avec livraison gratuite. À titre de comparaison, on peut trouver le modèle similaire Victus 16-s0023nf au prix de 1 749 € sur le site officiel HP.



