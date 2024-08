Le marché de l'iPhone reconditionné connaît une expansion particulièrement importante ces dernières années, porté par de multiples facteurs.

Entre mutation des habitudes de consommation, contexte inflationniste, accélération du cycle de renouvellement chez les constructeurs et manque d'évolutions technologiques à travers les générations, les arguments vont en faveur du reconditionné, surtout du côté de l'iPhone.

Le reconditionné : un marché qui se renforce au fil des années

Le marché du reconditionné explose à travers le monde depuis quelques années. Autrefois critiquée, la seconde main est désormais une option privilégiée par des millions de consommateurs pour des raisons aussi diverses que variées. En 2023, le marché mondial des smartphones reconditionnés était estimé à 64,5 milliards de dollars, avec une prévision de croissance annuelle dépassant les 10% sur les 4 prochaines années.

Au sein de ce segment, l'iPhone représente à lui seul 20 millions de ventes en reconditionné, soit 40% de l'ensemble des smartphones reconditionnés vendus à travers le monde.

Cette situation de domination de l'iPhone s'explique par plusieurs points clés :

Les modèles de nouvelle génération sont particulièrement chers

Les nouveaux modèles sortent à un rythme effréné, sans toujours apporter de révolution technologique d'une génération à l'autre

Le matériel proposé se veut fiable et durable, et le suivi logiciel d'Apple offre une durée de vie d'au moins 5 ans à ses appareils, voire au-delà.

Les appareils d'Apple ont tendance à perdre moins de valeur au fil du temps que les appareils sous Android.

En France, le marché du reconditionné a ainsi passé le cap des 3 milliards d'euros en valeur en 2022, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.

Dans l'hexagone, la part que s'octroie l'iPhone sur le marché du reconditionné est plus importante qu'au global : 7 smartphones reconditionnés sur 10 sont un iPhone.

Le reconditionné : un bon plan pour le porte-monnaie

Le succès des appareils reconditionnés trouve souvent un argument principal : le prix.

Les iPhone reconditionnés sont ainsi proposés à des prix largement inférieurs au prix du neuf : de 20 à 50% moins cher en fonction des modèles, capacités et générations.

Pour autant, et contrairement à la vente entre particuliers, les dispositifs reconditionnés ne proposent aucune surprise : les appareils sont tous testés, nettoyés, remis à neuf, réparés si besoin et assortis d'une garantie allant de 6 à 24 mois selon les appareils. En cas de panne, les dispositifs sont ainsi pris en charge ou échangés selon les CGU des revendeurs et la nature de la panne.

Mais le bon plan se fait également du côté des acheteurs qui trouvent dans les spécialistes du reconditionnement une option toute faite pour reprendre leurs appareils. Qu'il s'agisse de participer à un programme de reprise dans le cadre de l'achat d'un smartphone neuf ou d'une reprise simple, le processus est simplifié.

Par exemple, CertiDeal reprend votre iPhone 12 à partir de 215 €, le paiement se fait via virement 5 à 6 jours après réception et vérification du fonctionnement et de son état général. Après quoi, le vendeur est assuré de conserver son argent : plus de réclamation ou de contact avec l'acheteur, le tout se fait en ligne, en quelques clics et sans aucune prise de tête.

Une prise de conscience écologique et économique

Mais le choix du reconditionné n'est pas uniquement motivé par l'argent et les économies, il est aussi souvent synonyme d'écologie.

Choisir le reconditionné, c'est offrir une nouvelle vie à des appareils pleinement fonctionnels qui ne méritent pas de finir leur vie en tant que déchets électroniques.

Chaque année, le reconditionné permet d'éviter la création de 50 millions de tonnes de déchets électroniques à travers le monde. Mais ce n'est pas tout, puisque privilégier l'achat d'un smartphone reconditionné permet également d'économiser les ressources et de limiter son empreinte carbone.

Selon un rapport de l'ADEME, la fabrication d'un smartphone génère en moyenne 80 kg de CO 2 . Il est donc intéressant de donner une seconde, voire une troisième vie à ces appareils pour lisser l'impact carbone sur plusieurs années. Par ailleurs, il faut également prendre en compte d'autres facteurs écologiques et éthiques comme l'extraction des terres rares et minerais nécessaires à la fabrication de certaines pièces, la question du recyclage des batteries en fin de vie, les consommations énergétiques pour la fabrication, l'acheminement, le stockage...

Preuve que le reconditionné se veut porteur, Apple a lancé son propre programme de vente d'iPhone reconditionné avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars en 2023 simplement avec ses smartphones. En France, on estime que la vente d'iPhone reconditionné représente une enveloppe de 1,5 milliard d'euros en 2022.

Tandis que les ventes sur le marché du smartphone neuf ont tendance à ralentir, le reconditionné affiche toujours une croissance à deux chiffres qui s'accélère un peu plus chaque année...