Oukitel, expert reconnu dans le domaine des smartphones robustes, a officiellement lancé son dernier modèle, le WP56. Conçu pour les adeptes de l'outdoor, ce smartphone combine une batterie surpuissante de 16 000 mAh, une lampe de camping ultra-lumineuse et un haut-parleur de 3 W, pour avoir tout ce qu'il faut dans un seul appareil.

3 fonctionnalités clés pour une autonomie et une sécurité inégalées

L'Oukitel WP56 se distingue par une combinaison de caractéristiques hors normes, pensées pour les séjours prolongés et les imprévus en pleine nature.

Au cœur de sa conception se trouve une batterie colossale de 16 000 mAh. Sa batterie est certifiée aux normes aéronautiques UN38.3, un gage de fiabilité validé par des tests rigoureux. Compatible avec la charge rapide de 45 W, elle offre des jours d'autonomie pour les appels, le GPS, les jeux ou le streaming. De plus, sa fonction de charge inversée de 18 W lui permet de se transformer en batterie externe pour alimenter vos autres appareils essentiels.

Le WP56 intègre également une véritable lampe de camping, un compagnon fiable pour toutes vos expéditions, qu'il s'agisse de randonnée, de camping, de trekking ou de pêche. Cet éclairage puissant offre une luminosité réglable pour s'adapter à toutes les situations, ainsi que des modes Stroboscope et SOS pour garantir votre sécurité en cas d'urgence.

Enfin, pour compléter son arsenal, le smartphone est équipé d'un haut-parleur surpuissant de 3 W. Capable de produire un son pouvant atteindre 128 dB, il est conçu pour être entendu clairement même dans les environnements bruyants ou à bonne distance. Cette puissance sonore vous permet de profiter de votre musique, de podcasts ou de livres audio où que vous soyez, sans avoir besoin d'équipement supplémentaire.

Des performances de pointe sous une coque renforcée

Sous son châssis renforcé, l'Oukitel WP56 embarque des composants performants, assurant une utilisation fluide même pour les tâches les plus exigeantes comme le jeu vidéo ou le montage vidéo 4K.

Il est animé par le processeur MediaTek 7050, cadencé jusqu'à 2,6 GHz, qui offre un équilibre parfait entre puissance et efficacité énergétique. Pour garantir un multitâche sans faille, il est doté de 12 Go de RAM LPDDR5X, une mémoire vive extensible virtuellement jusqu'à 36 Go. Le stockage n'est pas en reste avec une capacité généreuse de 512 Go en UFS 3.1, extensible via une carte microSD jusqu'à 2 To.

Son grand écran de 6,8 pouces FHD+ affiche des images d'une grande clarté, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes, tandis que son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une réactivité tactile ultra-fluide.

Côté photo, le WP56 est équipé d'un appareil photo principal de 108 MP. Doté d'un grand capteur Samsung de 1/1.8" capable de capter beaucoup plus de lumière, il fournit une qualité d'image exceptionnelle dans toutes les conditions, même dans des environnements sombres.

Prix et disponibilité

L'Oukitel WP56 est disponible en exclusivité sur la boutique officielle Oukitel à un prix de lancement de seulement 255 € au lieu de 340 €, soit 25% de réduction, offrant ainsi un rapport qualité-prix exceptionnel dans la catégorie des smartphones solides haute performance. Il est expédié gratuitement depuis l'Allemagne en quelques jours.