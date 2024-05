Commençons avec le PC portable LG Gram 17Z90R-AD78F.

Il est doté d'un écran IPS QHD+ antireflet de 17 pouces au format 16:10 avec une couverture DCI-P3 de 99 %.

Intégrant un processeur Intel Core de 13ème génération à 12 cœurs pouvant aller jusqu'à 5,0 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel Iris Xe, le PC bénéficie de la certification Intel Evo, assurant une utilisation fluide et réactive.

La connectivité Thunderbolt 4 offre des vitesses de transfert de données ultra-rapides et permet de brancher différents périphériques.

On trouve également 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 1 To.

Le PC portable LG Gram 17Z90R-AD78F est en promotion à 1 099,99 € sur la Fnac, et son prix officiel s'élève à 1 499,99 €. La livraison est gratuite.



Et voici d'autres offres pour aujourd'hui :

Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA-KM553W à 1 099,99 € soit -15% (14'' 2,8K OLED, 90Hz, 0,2ms, Intel Core i9 13900H, RAM 16 Go, SSD 1 To, Iris X Graphics)



Pack 2 caméras de surveillance Blink Indoor HD sans fil à 79,99 € soit -43% (détection des mouvements, audio bidirectionnel, Alexa, vision nocturne infrarouge, application Blink Home Monitor, fonction vidéo en direct...)





Mini PC OUVIS GK3 Plus 2024 à 142,99 € avec le code NNNFRGK24 (Intel Alder Lake N-95 quad-core jusqu'à 3,4 GHz, 16 Go RAM DDR4, 512 Go SSD, affichage 4K 60Hz triple écran, port LAN, WiFi double-bande, BT 4.2)

