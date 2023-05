Nous allons vous présenter une sélection de 3 produits affichant de belles promotions dans le monde du mobile, de l'audio et de l'informatique. Tous ces produits sont de bonne qualité et sauront vous satisfaire.

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy M23 128 Go. Ce mobile est doté d'un écran de 6,6" et d'un triple appareil photo de 50 MP. Sa mémoire interne est de 128 Go, la mémoire vive de 4 Go et sa batterie de 5000 mAh vous octroient une autonomie de plus d'une journée. Compatible 5G, il saura vous régaler au quotidien.

Ce smartphone Samsung Galaxy M23 128 Go est vendu 199 € au lieu de 299 € soit 33% de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le casque sans fil JBL Tune 710 BT. Ce casque circum-aural affiche une autonomie de 50 heures et intègre un micro ainsi qu'une puce gérant le Bluetooth. Il est doté de la technologie sonore JBL Pure Bass et peut s'utiliser avec les assistants vocaux les plus connus. Sa charge rapide lui permet de vous donner 3 heures d'écoute en seulement 5 min de charge.

Ce casque sans fil JBL Tune 710 BT est proposé à 49,99 € au lieu de 79,99 €, soit 37% de réduction chez Boulanger. Le retrait en magasin et la livraison sont offerts.





Enchainons avec le mini PC NiPoGi. Cet ordinateur de bureau taille miniature est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 3750H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre une carte graphique Radeon RX Vega 10 et un disque SSD de 512 Go. Cette mini tour est nativement compatible WiFi et gère la 4K 60 fps.

Ce mini PC NiPoGi est commercialisé 329 € au lieu de 589,90 € soit -41% + coupon promotionnel vendeur de 20 €. La livraison est prévue sous 48 heures, pour pas un centime de plus.





