Commençons par le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go.

Il est doté d'un écran 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2x avec définition Quad HD+ pour des images ultra détaillées et une luminosité pouvant aller jusqu'à 1750 nits. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz permet de fluidifier l'utilisation et d'économiser la batterie.

Le Galaxy S23 Ultra offre des photos et vidéos en basse lumière en très haute résolution avec son capteur de 200MP, un mode Hyperlapse pour par exemple filmer tous les mouvements d'un ciel étoilé ou encore un stabilisateur optique amélioré et la réduction du bruit pour des vidéos impeccables même de nuit.

Il intègre une puce Snapdragon 8 Gen 2 moins énergivore et la plus rapide jamais embarquée sur un smartphone Galaxy.

Contrôlez votre smartphone facilement à partir de votre PC en vous connectant à votre compte Samsung : glissez et déposez des fichiers, copiez et collez du texte et des images...

Intégré au châssis, le S Pen est idéal pour la prise de notes, la retouche photo ou le contrôle de votre smartphone à distance.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go est à 834,89 € au lieu de 1 419,00 €, soit une remise de 41% sur Rakuten. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à l'aspirateur balai Electrolux Ultimate 800.

Avec sa longue autonomie de 1 heure, l'Ultimate 800 est doté d'un moteur à haute vitesse pour un nettoyage en profondeur et propose un mode Auto qui ajuste la puissance d'aspiration aux types de sols, préservant ainsi la batterie.

Il offre un grand confort d'utilisation avec son bac à poussière magnétique pour un vidage hygiénique et son changement de brosse simplifié : accédez à l'aspirateur à main par simple pression d’un bouton depuis la station de charge.

L'aspirateur est fourni avec un kit d'accessoires complet pour toutes les surfaces, avec entre autres une brosse douce motorisée LED spéciale sols durs, une brosse PetPro+ spéciale poils d'animaux, une brosse pour les surfaces délicates, etc.

L'aspirateur balai Electrolux Ultimate 800 est en promotion à 189,99 € au lieu de 469,99 €, avec la réduction + les 60 € remboursés par Electrolux, soit une remise totale de 59% sur Boulanger.



Enfin, terminons notre top 3 avec le PC de bureau gamer Medion Erazer Engineer P10 MD35352.

Il embarque un processeur Intel Core i5-12400 2,5GHz 65W et une carte graphique RTX 3060Ti 8 Go, et offre 16 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 1 To.

Le PC fonctionne sous Windows 11, intègre des LED bleus et sa ventilation est silencieuse.

Le PC de bureau gamer Medion Erazer Engineer P10 MD35352 est en promotion à 799,99 € au lieu de 1091,49 €, soit une remise de 26% sur Cdiscount. La livraison est offerte.

À lire également sur GNT :