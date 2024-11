Ce 11 novembre en particulier, mais également jusqu'au 18 novembre 23h59, AliExpress célèbre le Singles' Day, son événement le plus important de l'année.

Aussi connu sous le nom de Double Eleven (11.11), le Singles' Day, ou fête des célibataires en Chine, a été lancé en 2009 en Chine comme un équivalent du Black Friday. C'est la fête la plus attendue de l'année pour les consommateurs chinois. S'étant exporté à l'international, le Singles' Day est aujourd'hui devenu l'un des plus grands festivals de shopping au monde.

Pour l'occasion, AliExpress propose des réductions massives pouvant aller jusqu'à -80 %, avec, comme d'habitude, des codes promos supplémentaires :

5 € de remise dès 39 € d'achat : 11FR005

12 € de remise dès 89 € d'achat : 11FR012

25 € de remise dès 169 € d'achat : 11FR025

40 € de remise dès 269 € d'achat : 11FR040

60 € de remise dès 359 € d'achat : 11FR060

80 € de remise dès 499 € d'achat : 11FR080

À noter que ces codes sont disponibles en quantité limitée, n'hésitez donc pas à en essayer plusieurs si l'un d'entre eux ne marche plus.

Et si vous avez l'application AliExpress, vous pouvez également gagner des prix et des codes promos surprise en secouant votre téléphone avec l'application ouverte, et ce jusqu'au 3 décembre.

Découvrez ci-dessous une sélection de remises intéressantes à ne pas rater pour ce 11.11.

