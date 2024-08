C'est une chose qui peut arriver à n'importe qui : un accident, un moment d'inattention et votre smartphone tombe à l'eau... Une fois récupéré, que convient-il de faire pour limiter les dégâts ?

En fonction des appareils, les gestes à adopter sont bien différents, et quand on n'est peu informé, on tente alors de trouver des réponses en ligne... The Verge rapporte ainsi le succès d'une certaine vidéo sur YouTube depuis quelques mois devenue virale sous l'impulsion des réseaux sociaux.

Selon l'idée reçue, il suffirait de lancer la vidéo en question, qui émet des sons qui font vibrer le haut-parleur du mobile pour en expulser l'eau... La vidéo en question comptabilise plus de 45 millions de vues depuis sa création en février 2020 et rassemble nombre de commentaires d'utilisateurs garantissant qu'elle aurait sauvé leur appareil...

La vidéo de 2 min et 6 secondes diffuse un son qui ressemble à une vibration. Il faut la jouer smartphone posé sur une table, et cela provoque l'expulsion de l'eau infiltrée au niveau des haut-parleurs... Dans la théorie, il est bien possible d'expulser ainsi l'eau avec des vibrations. D'ailleurs, certaines montres connectées proposent justement ce type d'option en vibrant sur une certaine fréquence pour expulser toute l'eau stockée lors des baignades et douches.

Une solution qui n'a rien du miracle

Malheureusement, sur les smartphones, cela dépend beaucoup de la certification des modèles... Certains appareils seront endommagés dès les premières secondes tandis que d'autres, plus étanches, permettent de conserver l'eau en dehors du châssis, il est donc intéressant de pouvoir expulser l'eau des hauts parleurs et autres ports accessibles, mais qui restent isolés du reste des composants.

Pourquoi alors expulser l'eau d'un smartphone qui résiste à l'eau... Et bien avant tout pour limiter les effets de corrosion sur les fiches de connexion, et surtout celles du port de charge USB-C. Il est intéressant également de pouvoir retirer l'eau localisée sous les boutons, qui n'est pas forcément dangereuse en soi, mais aura beaucoup de mal à s'évaporer seule.

En l'état, la vidéo en question ne peut pas faire de mal, néanmoins son impact peut s'avérer limité et elle ne se présente pas comme une solution miracle pour les appareils qui n'ont pas de certification garantissant la résistance à l'eau.