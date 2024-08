Google dispose d'un programme baptisé "Team Pixel" qui consiste à proposer à des influenceurs de devenir ambassadeurs de la marque dans le but de mettre en avant les smartphones de la gamme Pixel, en échange de la mise à disposition gratuite des dispositifs.

L'objectif est ainsi d'offrir de la visibilité à ses smartphones à moindre cout, et d'inonder Internet de vidéos ou autres posts de blogs qui vantent les mérites des appareils...

Néanmoins, Google se veut désormais bien plus strict et les conditions d'accès se veulent aujourd'hui bien plus contraignantes pour les influenceurs.

Google avait fait un pas vers plus de transparence vers cette publicité rémunérée et trop souvent déguisée en précisant dès 2021 que les contenus ainsi publiés dans le cadre du programme devaient être "véridiques, précises et refleter des opinions honnêtes ainsi que des expériences réelles avec les produits mis en valeurs."

Cette année, Google serre la vis et précise ainsi que les relations avec les influenceurs seront rompues si "d'autres marques semblent être préférées au pixel" dans les vidéos ou publications... Pas question de comparer l'appareil à la concurrence. Google ne sanctionnera pas directement les influenceurs qui auront fauté, mais ils ne seront tout simplement plus sélectionnés pour le programme et devront ainsi acheter les prochains smartphones pour pouvoir les critiquer librement...

On se rapproche donc un peu plus d'une publicité pure et dure, et non d'un partage "d'opinion honnête et d'expérience réelle".