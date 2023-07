Avec ses smartphones Pixel, Google livre des appareils de qualité qui permettent de mettre en avant une expérience Android full stock et une intégration dans les Google services la plus optimisée possible.

Enfin, ça, c'est pour la théorie puisque selon des témoignages qui se multiplient sur la toile, il semble que certains Pixels ont justement beaucoup de difficultés à lancer les applications de Google. Des utilisateurs indiquent ainsi que leur Pixel 6 Pro aurait la fâcheuse habitude de fermer automatiquement la très grande majorité des applications Google au bout de 5 ou 6 secondes d'utilisation.

Les Pixels sont fâchés avec les services Google

Il serait ainsi impossible de lancer Chrome, le navigateur de Google, ou même la fonctionnalité de mise à jour du système Android.

Les applications de type Google Mobile Services comme Gmail, Maps, Search, Drive, YouTube, Sheets sont toutes concernées par le problème... Problème qui trouverait son origine dans la dernière mise à jour système Android déployée par Google.

La problématique est complexe puisque les smartphones Pixel touchés par le problème seraient également dans l'incapacité de revenir à une version antérieure en l'état puisque les paramètres de mise à jour sont inaccessibles. Autre qui va de pair avec celui évoqué : il apparait que les smartphones sont également sursollicités sans explication avec une chauffe importante à la clé et une batterie qui se vide à vue d'oeil...