Ils étaient annoncés comme la nouvelle tendance et l'avenir du smartphone, permettant aux constructeurs de développer une gamme ultra premium et de continuer à proposer des innovations : les smartphones pliants pourraient déjà avoir fait leur temps.

Selon un rapport du DSCC, la vente de smartphones pliants s'essouffle et a stagné cette année. Pire encore, on s'attend désormais à un recul pour l'année 2025.

Ce segment assez particulier a connu une envolée spectaculaire. Si au départ, Samsung pensait ne livrer que quelques centaines de son tout premier Galaxy Z Fold, l'histoire a montré que le public s'est montré particulièrement intéressé par ce type de format hybride capable de passer du smartphone à la tablette, quitte à y laisser plusieurs milliers d'euros au passage...

DSCC évoque ainsi une croissance moyenne de 40% des livraisons d'écrans pliants entre 2019 et 2023 aux fournisseurs. Mais pour 2024, la situation a plutôt stagné avec seulement 5% d'augmentation par rapport à 2023.

En 2025, le groupe estime que la situation sera pire avec seulement 4% de croissance, étant donné que la demande au quatrième trimestre 2024 a chuté de 38%.

Cette année, les fabricants ont ainsi reçu 22 millions de panneaux... Sans grande surprise, c'est Samsung qui a capté le gros des livraisons à destination de son Galaxy Z Fold 6 qui ne séduit pas vraiment, du fait d'un manque cruel d'innovation d'année en année et d'un prix qui reste particulièrement élevé.

Chez les autres constructeurs, ce sont les retards de lancement qui ont perturbé le marché global.

Si le marché devait repartir de plus belle, ce serait d'une part avec de nouveaux modèles plus attractifs et des prix plus contenus.

Mais plus globalement, c'est le smartphone pliant d'Apple qui est attendu et qui pourrait donner un coup de fouet au marché, mais ce dernier n'est pas attendu avant 2026.