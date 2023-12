Le secteur du reconditionné et de la seconde main a le vent en poupe : principalement poussé par une hausse des prix souhaitée par les constructeurs il y a quelques années, le secteur est aujourd'hui un peu plus dynamisé par l'inflation, mais également l'engagement des utilisateurs dans un processus plus écoresponsable conjugué à des prix très attractif et à des réseaux de distribution très développés.

Recommerce, un des leaders du reconditionné vient de publier son dernier observatoire "Re" 2023 qui se présente comme un classement des smartphones de seconde main les plus vendus au fil de l'année.

Sans grande surprise, le classement que l'on observe sur le marché du neuf se transpose à celui de la seconde main : Apple et Samsung sont en tête. La situation est logique : les deux marques réussissent à inonder le marché avec leurs références, mais ce n'est pas le seul facteur décisif. Les deux marques affichent également un excellent suivi tant pour leurs appareils qu'au niveau logiciel, ce qui en fait des articles de choix pour les utilisateurs à la recherche de smartphones performants et durables.

Sur l'année 2023, c'est l'iPhone 11 qui domine les têtes des ventes sur Recommerce, suivi par l'iPhone XR. Les deux appareils sont sortis dans le commerce il y a respectivement 4 et 5 ans. Le PDG de Recommerce Augustin Becquet commente : "Plus que jamais, le reconditionné attire les consommateurs pour ses avantages économiques, malgré un contexte inflationniste. Cette année, nous constatons comme toujours le quasi-monopole des iPhone et des Samsung Galaxy dans notre classement"

L'iPhone 12 pour sa part occupe la 3e place, il aura été lourdement handicapé par le blocus opéré en France par l'ANFR suite à la découverte d'un DAS trop élevé. L'appareil a été retiré du marché en septembre 2023, période d'ailleurs propice aux achats liés à la rentrée scolaire.

Le reste du classement fait la part belle à d'autres références d'iPhone, notamment iPhone 8 et SE, puis aux appareils de Samsung Galaxy S10, Galaxy S21 et Galaxy S20.

iPhone 11 iPhone XR iPhone 12 iPhone 8 iPhone SE Galaxy S10 Galaxy S21 Galaxy S20 iPhone 7 iPhone 13

Globalement, le marché du reconditionné se porte assez bien avec une croissance attendue à plus de 5% sur l'année 2024.