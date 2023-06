Samsung emboite le pas d'Apple qui a lancé un programme similaire il y a quelques mois tout comme Google avec ses smartphones Pixel. Le constructeur lance ainsi officiellement un programme d'autoréparation pour sa gamme de smartphones Galaxy.

Désormais, il est ainsi possible d'acheter des pièces détachées officielles de Samsung en France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni ou encore Italie, l'option était alors jusqu'ici réservée à la Corée du Sud.

Plus besoin donc de se rendre chez un réparateur agréé pour faire réparer son smartphone Samsung Galaxy, si vous avez les compétences pour réaliser l'intervention, les pièces détachées officielles sont disponibles, du moins pour une sélection d'appareils.

Réparer soi même pour économiser

Pour l'instant, les pièces détachées proposées se limitent à celles des Galaxy S20, S21 et S22 en marge de quelques pièces destinées aux portables Galaxy Book Pro et Pro 360.

Samsung indique que ce programme vise à prolonger le cycle de vie de ses appareils et à encourager les utilisateurs à en profiter le plus longtemps possible. D'autres produits seront concernés par le programme à l'avenir.

Pour commander une pièce, il faudra se rendre sur le site de Samsung dédié à l'opération. Samsung diffuse également notices et tutoriels pour procéder au remplacement des pièces.