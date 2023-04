En début d'année, Snapchat a introduit un chabot My AI qui s'appuie sur la même technologie de modèle de langage que ChatGPT d'OpenAI. D'abord réservé aux plus de 3 millions d'abonnés payants de Snapchat via Snapchat+, l'agent conversationnel est désormais en cours de déploiement pour l'ensemble des 750 millions d'utilisateurs par mois de Snapchat.

Selon Snap Inc. (maison mère de Snapchat) et ayant l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur dans l'application de messagerie, My AI a été à l'origine de plus de 2 millions de discussions par jour depuis son lancement en février.

Jusqu'à la génération d'image

À l'apparence personnalisable grâce à un avatar Bitmoji, My AI pourra dorénavant être ajouté aux conversations de groupe et appelé par le biais de @MyAI. Il sera capable de recommander des lieux sur Snap Map (Carte Snap) et de suggérer des effets spéciaux Lenses à base de réalité augmentée.

Les utilisateurs peuvent partager des Snaps avec My AI et recevoir des réponses textuelles. Ultérieurement, les abonnés à Snapchat+ auront la possibilité d'envoyer des Snaps à My AI et recevoir un Snap visuel unique qu'il générera.

Un exemple donné est celui d'une photo de tomates en train pousser dans un jardin. My AI répondra en recommandant une recette et en générant l'image d'une soupe. La volonté affichée est de proposer une expérience amusante et utile.

Modération du modèle de langage de ChatGPT

D'après Snap Inc., My AI est maintenant en conformité avec 99,5 % des règles communautaires de Snapchat. Un signal a été implémenté pour tenir compte de l'âge de l'utilisateur (sa date de naissance) et il est mis en avant une technologie de modération pour évaluer des contenus potentiellement abusifs et nocifs.

Le cas échéant, l'accès à My AI pourra être temporairement restreint pour certains utilisateurs. Par ailleurs, My AI sera intégré aux outils de contrôle parental et Family Center de l'application.

Après une précédente mise en garde contre les hallucinations de l'IA générative, Evan Spiegel, le patron et fondateur de Snap Inc., prévient toujours que " My AI commet certainement beaucoup d'erreurs, et vous ne pouvez donc pas compter dessus pour vous donner des conseils. " Il insiste cependant sur l'aspect réellement divertissant.