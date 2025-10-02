Près de dix ans de stockage gratuit et illimité, c'est terminé. Snapchat vient d'annoncer un changement majeur qui provoque la colère de ses utilisateurs les plus fidèles : la sauvegarde des "Memories", ces photos et vidéos que l'on pensait stockées pour l'éternité, devient payante.

Confronté à des coûts de stockage exorbitants après avoir accumulé plus d'un billion de souvenirs, le réseau social impose désormais une limite de 5 Go gratuits et introduit des abonnements pour aller au-delà.

Pourquoi Snapchat met-il fin à une fonctionnalité iconique ?

La décision de Snap, la maison mère de Snapchat, n'est pas une surprise totale, mais elle n'en reste pas moins brutale. Depuis le lancement de la fonction "Memories" en 2016, les utilisateurs ont sauvegardé un volume de données colossal dont le coût de stockage est devenu intenable pour l'entreprise.

En introduisant une limite de 5 Go gratuits, Snapchat s'aligne sur les pratiques d'autres géants du cloud comme Google ou Apple et cherche une nouvelle source de revenus indispensable face à un marché publicitaire de plus en plus compétitif.

Quelles sont les nouvelles offres et que risquent les utilisateurs ?

Pour ceux qui dépassent la nouvelle limite, Snapchat propose plusieurs formules d'abonnement. L'offre de base débuterait à 1,99 $ par mois pour 100 Go. Des paliers supérieurs, offrant plus d'espace, seront intégrés aux abonnements existants Snapchat+ et Snapchat Premium.





Les utilisateurs concernés ne seront pas coupés du jour au lendemain. Snapchat leur accorde un "délai de grâce" de 12 mois pour soit souscrire à une offre payante, soit télécharger l'intégralité de leurs souvenirs stockés. Une course contre la montre s'engage donc pour des millions d'utilisateurs qui ont fait de Snapchat leur album photo numérique principal.

Comment la communauté a-t-elle réagi à cette annonce ?

La réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, la grogne est palpable. De nombreux utilisateurs, certains présents sur la plateforme depuis près d'une décennie, se sentent trahis et pris en otage. Ils accusent l'entreprise de "cupidité" et dénoncent une décision "injuste", forcés de payer pour conserver des années de souvenirs personnels.





Snap a tenté de désamorcer la crise en affirmant que "la grande majorité des Snapchatters" ne serait pas affectée, se situant sous la barre des 5 Go. Un argument qui peine à convaincre les utilisateurs de la première heure, pour qui la facture risque d'être salée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que se passe-t-il si je dépasse la limite de 5 Go et que je ne paie pas ?

Snapchat vous accorde une période de 12 mois pour réagir. Durant ce laps de temps, vos "Memories" resteront accessibles. Passé ce délai, si vous n'avez ni souscrit à un abonnement ni téléchargé vos données, vous risquez de perdre l'accès à tout ce qui dépasse la limite des 5 Go gratuits.

Comment puis-je savoir combien d'espace de stockage j'utilise ?

Au moment de l'annonce, cette information n'est pas encore clairement visible dans l'application. Snapchat devrait déployer prochainement une mise à jour qui affichera votre consommation de stockage dans la section "Memories" et vous alertera si vous approchez ou dépassez la limite gratuite de 5 Go.

Est-ce que d'autres réseaux sociaux font payer le stockage ?

C'est une tendance de fond. Si les plateformes comme Instagram ou TikTok se concentrent sur le contenu public, les services qui offrent un stockage cloud privé important, comme Google Photos ou iCloud d'Apple, fonctionnent tous sur un modèle avec une base gratuite limitée (généralement 5 à 15 Go) et des abonnements payants pour augmenter sa capacité. Snapchat ne fait que s'aligner sur ce modèle économique.