Le service de messagerie Snapchat, propriété de Meta dispose depuis quelques années de ses propres lunettes de réalité augmentées. À contre-pied des casques Meta Quest, il s'agit de proposer des lunettes plus faciles à porter et qui s'orientent exclusivement vers la réalité augmentée, c'est à dire la projection de contenu par-dessus la réalité.

Sont ainsi dévoilées les Spectacles 5, nouvelle génération de lunettes qui ont pour objectif de faire oublier les Ray-Ban Meta aux fonctionnalités trop limitées. D'ailleurs, Snapchat n'hésite pas à aborder le terme de "réalité augmentée premium" et promet une expérience riche et qui pourrait révolutionner la vie des utilisateurs.

Les Spectacles 5 sont ainsi animées non pas par une, mais deux puces Qualcomm (une dans chaque branche) pour deux fois plus de puissance, et donc de potentiel... Les lunettes permettent ainsi de se substituer en grande partie au smartphone en permettant à l'utilisateur de réaliser des recherches en ligne, d'essayer des vêtements virtuels, de faire des recherches d'éléments dans leur champ de vision, de profiter d'un guidage GPS, de visualiser des photos, répondre à des conversations... Tout cela avec un affichage qui s'intègre dans leur champ de vision. Cela présente des avantages : l'utilisateur n'est plus les yeux fixés sur l'écran de son smartphone et a donc une meilleure conscience de son environnement, il se veut également plus ouvert aux interactions sociales.

Malheureusement, si les Spectacles 5 se veulent plus polyvalentes et puissantes, elles affichent un design assez particulier : encombrant et pas franchement flatteur qui combiné à un prix élevé ( un abonnement à 100 dollars mensuel est obligatoire pour en profiter) devrait dissuader une grande partie du public.