Alors qu'Apple a présenté un nouveau SoC mobile Apple A16 Bionic dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max légèrement amélioré par rapport à l'Apple A15 de 2021, les concepteurs de puces préparent le lancement des processeurs mobiles qui équiperont les smartphones premium dès la fin de l'année.

L'américain Qualcomm dévoilera sa puce Snapdragon 8 Gen 2 dès le 15 novembre 2022 à l'occasion d'un événement Snapdragon Tech Summit lancé plus tôt cette année (il a habituellement lieu début décembre) mais toujours à Hawaï.

Le groupe de San Diego est sur son terrain préféré, le haut de gamme mais il doit faire avec la montée de la concurrence et l'essor des processeurs mobiles directement conçus en interne par les fabricants lorsqu'ils souhaitent disposer de fonctionnalités dédiées et difficilement copiables ailleurs.

Des configurations à plus de 3 GHz

Avant cela, le taiwanais MediaTek devrait lever le voile sur un nouveau processeur mobile Dimensity 9200 qui s'annonce déjà musclé. Il affronte la même problématique des puces custom mais le haut de gamme est un nouveau terrain de jeu pour MediaTek, après avec conquis l'entrée et milieu de gamme des smartphones et tablettes tactiles.

Snapdragon 8 Gen 1, la génération actuelle

Le leaker Yogesh Brar affirme disposer des configurations CPU et GPU des deux puces avant même leur annonce officielle. Elles profitent des dernières générations de coeurs ARM avec jeu d'instruction ARMv9 et des solutions graphiques les plus récentes :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1 coeur ARM Cortex-X3 à 3,35 GHz

2 coeurs ARM Cortex-A715 à 2,80 GHz

2 coeurs ARM Cortex-A710 à 2,80 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A510 à 2,00 GHz

GPU Adreno 740

MediaTek Dimensity 9200

1 coeur ARM Cortex-X3 à 3,05 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A715 à 2,85 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A510 à 2,00 GHz

GPU ARM Mali G715 Immortalis (avec ray tracing et VRS)

Les deux processeurs mobiles grimperont donc à plus de 3 GHz et utiiliseront des configurations CPU toujours octocores mais avec une subtilité chez Qualcomm qui combine des coeurs intermédiaire A715 et A710, sans doute pour des gains d'efficacité énergétique.

Devant l'Apple A16 Bionic ?

Les deux processeurs mobiles seront sans doute au coude à coude au niveau des performances mais un autre leaker, Ice Universe, affirme déjà que les deux puces pour smartphones Android offriront des performances supérieures au SoC Apple A16 Bionic, notamment sur la partie GPU pour laquelle la firme de Cupertino avait souvent un temps d'avance.

Les puces ARM d'Apple ont souvent un peu d'avance en profitant des dernières technologies de gravure mais, justement, l'Apple A16 Bionic est resté en 4 nm et n'a pu profiter de la nouvelle gravure en 3 nm du fondeur taiwanais TSMC, dont la production a été lancée seulement en septembre / octobre, trop tard pour être utilisable dans la série iPhone 14.

La marge de progression entre Apple A15 et Apple A16 est légère et pourrait donner pour une fois l'avantage aux processeurs mobiles pour Android dans les benchmarks. Mais ces derniers ne font pas tout...