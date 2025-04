Alors que les smartphones haut de gamme de cette année s'orientent vers le Snapdragon 8 Elite, Qualcomm dégaine finalement le Snapdragon 8s Gen 4 qui se présente davantage comme une évolution du Snapdragon 8s Gen 3 pour cibler un segment haut de gamme abordable.

D'ailleurs cette continuité se constate au niveau de l'architrcture de la puce SM8735 qui embarque non pas des coeurs Oryon comme le S8 Elite, mais bel et bien des coeurs d'ancienne génération Kyro que l'on trouvait déjà dans les SoC de l'année dernière...

Ceci étant, on assiste à une configuration de type 1+3+2+2 soit un coeur principal Cortex-X4 à 3,2 Ghz, trois coeurs Coretx A720 à 3,0 Ghz, deux coeurs Cortex A20 à 2,8 Ghz et deux coeurs Cortex A720 à 2,0 Ghz, le tout gravé en 4 nm via la technologie de TSMC N4P. Aux CPU s'ajoutent un GPU Adreno 825 qui promet plus de 49% de performances graphiques supplémentaires et la prise en charge du Ray Tracing, Adreno Frame Motion Engine 2.0 et Snapdragon Game Super Resolution 2.0

Des performances taillées pour le haut de gamme ?

Avec ces améliorations matérielles, le Snapdragon 8s Gen 4 vise clairement le segment des smartphones performants. Il est conçu pour offrir une fluidité exemplaire dans la plupart des usages, y compris le multitâche intensif et le jeu mobile exigeant. Qualcomm affiche la volonté de proposer une solution très capable, rendant accessibles des niveaux de performance autrefois réservés aux appareils les plus chers. C'est un moteur puissant pour des smartphones qui cherchent à séduire par leur rapport équipement/prix.

En marge de ces spécificités, Qualcomm a confirmé la prise en charge de l'UFS 4.0 et la mémoire LPDDR5X à 4800 MHz, l'USB 3.1 Gen 2, des capteurs photo jusqu'à 320 Mpx, des modules triple caméra et l'enregistrement vidéo en 4K 60 ips en Dolby Vision, HLG, HDR10+.

L'intelligence artificielle au cœur de la puce

Un des axes majeurs de développement pour ce Snapdragon 8s Gen 4 concerne l' intelligence artificielle. Qualcomm intègre un NPU (Neural Processing Unit) de nouvelle génération, optimisé pour les tâches d'IA directement sur l'appareil (on-device AI). Cela ouvre la voie à des fonctionnalités avancées : assistants vocaux plus réactifs, traduction instantanée, capacités photo améliorées par l'IA, ou encore l'exécution de modèles d'IA générative localement. Cette puissance de calcul dédiée à l'IA est un argument fort pour les fabricants souhaitant proposer des expériences utilisateur enrichies et innovantes.

Quels smartphones vont en profiter ?

Plusieurs constructeurs devraient rapidement adopter ce nouveau processeur. Des marques comme Xiaomi, qui a déjà utilisé des puces similaires pour des modèles comme le Civi, sont pressenties. On peut également s'attendre à voir le Snapdragon 8s Gen 4 équiper des appareils chez d'autres acteurs importants du marché Android, tels que Honor ou Realme. Ces marques cherchent souvent à proposer des modèles performants et dotés de fonctionnalités premium, tout en maintenant un positionnement tarifaire agressif, ce qui correspond parfaitement au créneau visé par cette nouvelle puce Qualcomm.