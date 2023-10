Après la plateforme Snapdragon 8cx à architecture ARM, Qualcomm Technologies introduit la série Snapdragon X pour ordinateur portable. Comme attendu (fuite oblige), elle a pour représentant la puce Snapdragon X Elite qui profite du processeur Oryon.

Pour la puce gravée en 4 nm (TSMC), il n'y a pas de mélange des genres. Ce sont 12 cœurs Oryon cadencés à jusqu'à 3,8 GHz. Quand un ou deux cœurs Oryon sont activés, ils peuvent atteindre jusqu'à 4,3 GHz.

Selon Qualcomm, les performances CPU sont jusqu'à deux fois supérieures à celles de la concurrence, tout en atteignant les performances maximales de la concurrence en consommant 68 % d'énergie en moins. C'est en tout cas la comparaison qui est faite par rapport aux processeurs Intel Core i7-1355U (10 cœurs) et Core i7-1360P (12 cœurs).

Face à la puce M2 d'Apple, Qualcomm avance que la Snapdragon X Elite a des performances multithread 50 % plus élevées. En l'occurrence, la comparaison est biaisée compte tenu du nombre de cœurs. Par ailleurs, une puce M3 d'Apple gravée en 3 nm se profile à l'horizon.

" Le processeur Oryon est le nouveau CPU leader de l'informatique mobile. Il a été conçu par Qualcomm dès le départ pour offrir un niveau de performances sans précédent avec une consommation d'énergie extrêmement faible ", assure Qualcomm.

Sans oublier le traitement d'IA

La puce Snapdragon X Elite intègre une partie graphique Adreno d'une capacité de traitement de jusqu'à 4,6 TFLOPs et le support de DirectX 12. Il est possible de prendre en charge un écran 4K à 120 Hz et trois écrans externes 4K (ou deux écrans externes 5K).

Avec une bande passante de 136 Go/s, jusqu'à 64 Go de mémoire LPDDR5x peuvent être exploités. La puce peut gérer de la mémoire UFS 4.0, SSD NVMe en PCIe 4.0, cartes mémoire SD 3.0. Grâce à la puce réseau Qualcomm FastConnect 7800, les connectivités 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 sont au programme.

En matière de traitement de l'intelligence artificielle, le NPU (Neural Processing Unit) Hexagon annonce une puissance de 45 TOPs. En associant CPU, GPU et NPU, il est question de jusqu'à 75 TOPs.

La puce a en outre été pensée pour l'exécution en local de grands modèles de langage, comme Llama 2 (Meta) dans sa version avec 13 milliards de paramètres, ou des modèles d'IA générative plus petit avec 7 milliards de paramètres, à 30 tokens (mots) par seconde.

Rendez-vous pris pour mi-2024

De premiers PC équipés de la Snapdragon X Elite sont attendus à partir de mi-2024. Si les grosses capacités annoncées sont une chose, le succès dépendra aussi de la version ARM de Windows du côté de Microsoft pour les compatibilités logicielles.

L'un ne va pas sans l'autre pour entraîner dans le sillage les développeurs tiers. C'est un point qu'Apple a négocié avec succès pour macOS. Microsoft y travaille.

N.B. : Source images : Qualcomm.