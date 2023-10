Comme l'an dernier, la SNCF propose en ce début de mois d'octobre des billets de train à prix réduit pour la période des fêtes de fin d'année et, toujours comme l'an dernier, la saturation de la plateforme SNCF Connect a été quasi-immédiate à l'ouverture à 7h du matin.

Le site comme l'application ont rapidement affiché un message indiquant qu'"il y a un peu d'attente", rendant difficile ou impossible la possibilité d'acheter des billets à petit prix aux jours et heures demandés.

Site et applications aussitôt saturés

Même pour celles et ceux qui passent le message d'attente, la finalisation de la transaction n'est pas acquise. La SNCF a confirmé à l'AFP qu'il y avait beaucoup de monde pour cette nouvelle phase de promotion, ralentissant toute l'infrastructure.

Les ventes de billets à prix réduit, SNCF et Ouigo, concernent la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024 avec des tarifs très intéressants au début et remontant à mesure que les trains se remplissent, dans un jeu d'offre et demande.

Sauf que la demande est très forte dès l'ouverture, entraînant des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. La SNCF indique que ses équipes travaillent au rétablissement de l'accès du site mais les utilisateurs regrettent que la situation soit similaire à celle vécue l'an dernier à la même période.

La course aux billets de train

La frustration s'exprime aussi dans le fait que plusieurs destinations ont été littéralement prises d'assaut dans les premières minutes et ont affiché très rapidement complet.

Certains regrettent que cette situation de saturation se répète à chaque période de promotion, sans amélioration notable.

Il faut dire que le train connaît un succès grandissant en tant que moyen de transport dans le contexte de la hausse des prix des carburants et d'une prise de conscience du changement climatique qui peut le faire préférer à d'autres façons de se déplacer plus polluantes.