Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom formule plusieurs recommandations en matière d'impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels. Elles s'adressent aux services de télévision, aux services de médias audiovisuels à la demande et aux plateformes de partage de vidéos.

Afin de mieux informer les consommateurs sur l’impact environnemental de la consommation de contenus audiovisuels et leur donner accès à des solutions, l’Arcom publie une recommandation à destination des services audiovisuels et numériques. @Arcep @ademe — Arcom (@Arcom_fr) September 13, 2023

L'Arcom préconise notamment de donner accès à des solutions pour permettre aux utilisateurs d'adopter des usages plus respectueux de l'environnement. Un exemple cité est celui de la mise à disposition d'une fonctionnalité de sobriété énergétique accessible facilement.

Avec une information idoine, cette fonctionnalité aurait pour effet d'appliquer automatiquement plusieurs réglages allant dans le sens d'une moindre consommation d'énergie et adaptés aux conditions d'utilisation. Une diminution de la qualité de l'image et la désactivation de la lecture automatique de vidéos seraient des leviers d'action.

Comme pour les écogestes numériques

Certaines dispositions peuvent faire écho aux mesures de sobriété énergétique et aux écogestes numériques de l'hiver dernier face à un risque de pénurie d'électricité, voire pendant le confinement lors de la crise sanitaire du Covid-19.

Un message que les opérateurs télécoms avaient aussi tenté de faire passer avec la mise en veille profonde des décodeurs TV ou l'extinction d'équipements non utilisés, le fait de privilégier le Wi-Fi à domicile et les réseaux fixes à la place des réseaux mobiles plus énergivores.

Pas d'obligation pour le moment

L'Arcom s'inscrit dans une démarche incitative pour les acteurs et services concernés (chaînes de télévision, Netflix, Disney+, YouTube et autres), et de pédagogie auprès des utilisateurs. Les recommandations ne sont toutefois pas des obligations, même si elles découlent d'une loi de 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

" Le numérique représentait en 2020 près de 2,5 % de l'empreinte carbone des Français, soit 17,2 millions de tonnes équivalent CO2. […] Cette empreinte pourrait augmenter de 45 % d'ici 2030 et tripler à horizon 2050 si la tendance actuelle se poursuit ", écrit l'Arcom qui reprend les chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

En augmentation avec le développement des usages, l'utilisation des équipements représenterait 21 % des émissions carbone. L'Arcom souligne en outre la forte proportion de la consommation vidéo dans le trafic internet mondial.