Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à optimiser le rendement de ses cultures. Que cela passe par les techniques de culture, l'enrichissement des sols, la chimie, la sélection des plantes ainsi que les croisements ou OGM, l'aquaponie et hydroponie... les techniques sont multiples et ont largement évolué au fil des siècles.

En Suède, on réfléchit aux systèmes de demain et un groupe de chercheurs vient de présenter un sol bioélectronique baptisé eSoil, qui vient en complément des cultures hydroponiques pour accélérer la croissance des plants.

Eleni Stavrinidou, superviseur de l'étude, indique que le système a été centré autour d'un élément capital de la culture et de la croissance des plantes : l'azote. En stimulant les plantes à l'aide de signaux électriques passant à travers le sol, on permettait ainsi aux plantes de mieux absorber l'azote présent alentour, il serait ainsi plus rapidement absorbé, en plus grande quantité, mais également plus facilement transformé pour accélérer ainsi la croissance des plantes.

Testé dans la culture de légumes verts dans des fermes hydroponiques (et donc habituellement sans sol), l'eSoil a ainsi permis d'accélérer la croissance des plantes de 50% en moyenne. Des semis d'orge ont ainsi été soumis à des stimulations électriques pendant 15 jours avec une tension assez faible de 0,5V. On a ainsi pu mesurer une croissance uniforme et plus rapide que l'élément témoin qui n'était pas soumis aux stimulations électriques.

L'avantage de l'eSoil réside dans ses effets bénéfiques sur les cultures alors même que les fermes hydroponiques ont tendance à consommer beaucoup d'énergie. Le système ne consomme que très peu pour des effets qui s'annoncent spectaculaires. D'autres tests devront être menés avec notamment des stimulations tout au long du cycle de développement des plantes afin de mieux constater les effets de ce sol électronique.