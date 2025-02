Fondée en 2017, la marque Zendure se donne pour mission d'atteindre plus rapidement un avenir durable. Elle cherche ainsi à populariser les dernières technologies en matière d'énergie et propose une plateforme de gestion SolarFlow pour exploiter au mieux les panneaux solaires.

Conçu pour le stockage d'énergie, le SolarFlow 800 est un micro-onduleur hybride bidirectionnel de 800 W avec charge en courant alternatif. Il cible les utilisateurs en quête d'une solution photovoltaïque facile à mettre en œuvre et évolutive.

Il peut s'agir principalement d'utilisateurs avec des connaissances de base en photovoltaïque plug-and-play et désireux de réduire leur facture d'électricité avec une installation simple, ou d'utilisateurs disposant déjà de micro-onduleurs qui veulent un retour sur investissement plus rapide.

Ce qui distingue le SolarFlow 800

Le SolarFlow 800 se démarque par sa capacité MPPT (Maximum Power Point Tracking ; suivi du point maximal de puissance) de 1 200 W (2 entrées indépendantes de 600 W) permettant d'optimiser au mieux l'énergie captée. Jusqu'à 800 W peuvent ainsi être injectés dans le réseau électrique domestique, et l'énergie excédentaire, les 400 W restants, est redirigée vers la batterie.

Avec ce procédé il n'y a aucun gaspillage, toute l'énergie produite est utilisée de manière optimale. Cette méthode a pour effet d'améliorer l'efficacité énergétique avec une augmentation pouvant aller jusqu'à 10% par rapport aux systèmes traditionnels couplés en courant alternatif.

Étant bidirectionnel, il peut aussi tirer de l'énergie du réseau pour charger la batterie lorsque les conditions d'ensoleillement ne sont pas propices. En outre, il offre une régulation intelligente de la puissance avec un ajustement en 3 secondes et une précision de 1 W au-dessus de 30 W. De quoi optimiser l'utilisation de l'énergie et réduire la dépendance au réseau.

Il est possible d'aller plus loin dans l'optimisation, en effet vous pourrez ajouter un compteur d’énergie tel que le Shelly Pro 3EM dans votre installation pour suivre les appels de courant de votre réseau électrique en temps réel. Le système pourra alors injecter l'énergie nécessaire pour pallier à une consommation soudaine.

Le SolarFlow 800 possède une interface de batterie native. Une technologie de prévention intelligente de décharge excessive entre en action pour éviter des dommages à la batterie en hiver.

D'ailleurs, en cas de périodes prolongées de faible ensoleillement, le système protège automatiquement la batterie contre une décharge profonde en puisant de l'énergie du réseau électrique lorsque la capacité tombe en dessous de 5%, cette fonctionnalité permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

À noter que le SolarFlow 800 peut fonctionner sans batterie et il convertit alors l'énergie solaire directement en courant alternatif pour alimenter les appareils du foyer. La quantité d'énergie injectée dans le réseau électrique peut être ajustée via son application mobile sous Android et iOS.

Prix et disponibilité

À suspendre ou à poser, le micro-onduleur SolarFlow 800 d'un poids de 5 kg est certifié IP67. Il est avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi 2,4 GHz. Compatible avec des batteries de la série AB, comme AB1000S et AB2000S, il peut par exemple s'accommoder de deux panneaux solaires de 500 W.

Le SolarFlow 800 sera disponible à partir du 25 février. Avec deux panneaux solaires de 465 W bifaciaux, Zendure fait miroiter une économie annuelle d'environ 89 € pour la production d'énergie. En tant que centrale solaire de balcon (SolarFlow 800 + 2 panneaux de 465 W bifaciaux + batterie AB2000S), ce serait une économie annuelle de l'ordre de 297 €.

Voici les différentes combinaisons d'achat possibles :

