Le 12 août 2025, l'éco-explorateur suisse Raphaël Domjan âgé de 53 ans a propulsé son avion solaire HB-SXA (ou SolarStratos) à une altitude de 9 521 mètres. Cette performance doit lui permettre de dépasser le précédent record du genre à 9 235 mètres détenu depuis 2010 par l'avion Solar Impulse.

SolarStratos souligne que l'homologation du record est en cours auprès de la Fédération aéronautique internationale. La FAI devra valider l'altitude corrigée selon ses standards.

Pour le moment officieux, le record a été établi lors d'un vol d'une durée de 5 heures et 9 minutes. L'avion solaire SolarStratos avait décollé depuis l'aéroport de Sion en Suisse. « À cette altitude, Raphaël Domjan a même croisé un avion de ligne. Un symbole fort pour l'aviation décarbonée du futur. »

Une stratégie en deux temps pour SolarStratos

L'avion SolarStratos n'a rien d'ordinaire. Sa structure en fibre de carbone lui confère légèreté et résistance. Son immense envergure de 24,8 mètres est recouverte d'environ 22 m² de cellules solaires à haut rendement (entre 22 % et 24 %).

Ces panneaux alimentent des batteries lithium-ion qui propulsent un moteur électrique. C'est un double moteur électrique de 50 kW en continu (70 kW maximum) tournant à jusqu'à 2 200 tours par minute. D'un diamètre de 1,9 m, l'hélice comporte trois pales.

L'appareil est en fait un planeur motorisé ultra-performant. Il décolle avec des batteries pleines, chargées au sol par l'énergie solaire. En vol, il utilise les courants d'air chaud pour monter, puis l'énergie solaire vient ralentir la décharge des batteries pour poursuivre l'ascension.

L'objectif est la stratosphère

Record officialisé ou pas, l'équipe de SolarStratos vise déjà plus haut et affiche l'ambition de franchir la barre symbolique des 10 000 mètres, soit l'altitude de croisière des avions de ligne. L'objectif final est d'atteindre la stratosphère qui débute vers 12 000 mètres aux latitudes tempérées comme l'Europe.

« Mon but est de montrer à la jeune génération d'aujourd'hui et de demain qu'il sera toujours possible de voler sans brûler d'énergies fossiles et sans émettre de dioxyde de carbone », a déclaré Raphaël Domjan (AFP ; France 24).

N.B. : Source images : SolarStratos.